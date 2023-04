Ma mère est devenue ma pire ennemie

Je me suis toujours mal entendue avec ma mère, et ma fille est tout aussi éloignée de moi qu’elle l’était sur le plan du caractère. Nos relations ont toujours été en dents de scie, et au moment de s’inscrire au cégep, elle a choisi de le faire dans la ville de ses grands-parents qui l’ont hébergée.

Pendant cette période, je l’ai très peu vue, mais je ne me doutais pas du travail de destruction que ma mère faisait pour me diminuer à ses yeux. Les racontars sur moi qui se sont propagés dans la famille m’ont fait beaucoup de peine et m’ont même rendue malade. Heureusement que mon conjoint m’a soutenue pendant cette période.

À la fin de ses études, ma fille est revenue vivre à Québec, et à peu près en même temps mon père est décédé. Vu les circonstances, c’était difficile de lui refuser le gîte en attendant qu’elle s’installe dans son propre appartement. Tout comme il était difficile de ne pas aller voir ma mère qui devenait veuve.

Pour ne pas faire de vague, j’ai fait semblant d’oublier les méchancetés sur moi et j’ai revu la famille au complet. Tout le monde a fait mine que rien n’avait eu lieu, que j’avais encore ma place dans le clan, mais il n’en demeure pas moins que maintenant que la vie normale a repris son cours, que ma fille vole de ses propres ailes et que ma mère s’est refait une vie de veuve, moi je continue de souffrir de ce qui s’est dit dans mon dos. Il ne se passe pas un jour sans que j’y repense et que mon cœur ne saigne de nouveau. Mais ni ma fille ni ma mère ne veulent revenir là-dessus.

Mon conjoint me dit que je continue à m’en faire pour rien, que je devrais mettre ça sur le dos de la jeunesse de ma fille et de son envie de se coller sur sa grand-mère qui pense plus comme elle. Mais je ne me résigne pas à accepter ça sans me défendre. Surtout que mon corps me signale à grands coups de douleurs arthritiques, comme ma mère d’ailleurs, que le mal est ancré en moi.

Anonyme

Vous me semblez prise dans un nœud inextricable de liens familiaux complexes où chacune de vous trois joue sa partition sans tenir compte de celle des autres et où l’espace pour créer des conflits n’a cessé de s’agrandir avec le temps. J’ose vous dire que de tenter d’expliquer le passé ne pourra que vous mener dans un cul-de-sac. Si vous souhaitez vraiment que quelque chose change dans votre dynamique à trois, il va falloir commencer par accepter de changer vous-même pour rétablir un lien plus sain. Si les deux autres le veulent aussi, évidemment.