Météo au Québec: temps partiellement nuageux et venteux pour mardi

Le soleil sera bousculé par les nuages qui amèneront quelques averses dans le centre et l’est du Québec, mais le mercure demeurera à la hausse malgré un léger recul des températures, mardi.

Ainsi, on n’aura pas droit à un ciel impeccablement azuré comme la veille, puisque le soleil et les nuages joueront au yoyo durant toute la journée de mardi.

À Montréal et ses environs, le temps alternant entre soleil et nuages sera venteux avec des rafales de 40 km/h, alors que les températures dépasseront les 13 degrés.

En Outaouais et le reste de l’ouest du Québec, Environnement Canada anticipe plus de nuages avec quelques averses par endroits, notamment en Abitibi et les secteurs un plus au nord.

Les nuages se feront encore plus denses dans certains secteurs du centre et de l’est du Québec avec de possibles averses au Saguenay, dans la Capitale-Nationale et sur la pointe gaspésienne.

Les températures dans ces secteurs seront légèrement à la baisse, mais tout de même confortables pour cette période, selon les prévisions de l’agence fédérale.

La journée de mercredi s’annonce maussade contrastant avec le temps printanier des derniers jours, alors que les nuages seront plus présents partout avec quelques averses par endroits.