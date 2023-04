Montréal aux soins intensifs

L’autre jour, j’ai parlé à un ami de Québec qui était de passage à Montréal.

Le gars n’avait pas mis les pieds dans la métropole depuis quelques années. Ce qu’il a vu l’a sidéré.

Il savait que la ville n’allait pas bien.

Mais il ignorait qu’elle était aux soins intensifs.

UNE POUBELLE À CIEL OUVERT

On va se le dire franchement, Montréal n’a jamais été une belle ville.

Mais sa personnalité réussissait à nous faire oublier sa laideur.

Malheureusement, aujourd’hui, Montréal n’est pas seulement moche. Elle est éteinte.

C’est comme si les Montréalais avaient abandonné, baissé les bras.

La ville est un dépotoir.

Les murs sont recouverts de graffitis, les poubelles débordent, les rues sont jonchées de détritus. Dans certains quartiers, on a l’impression qu’un commerce sur quatre est placardé.

Photo Martin Chevalier

Sans oublier les trous, les cônes orange et les clôtures Frost.

Le centre-ville est tellement déserté qu’il ressemble à New York dans le film d’anticipation I Am Legend avec Will Smith. Tout juste s’il n’y a pas des troupeaux d’antilopes sauvages qui se promènent rue Sainte-Catherine.

Et je ne vous parle pas des rats.

Ni des fusillades ou des attaques à l’arme blanche.

Si Montréal est le poumon du Québec, alors la province agonise sous une tente à oxygène.

Quant au célèbre « visage français de Montréal », il est complètement défiguré.

Bientôt, on va s’ennuyer de l’époque où l’on nous accueillait en nous disant « Bonjour, Hi ! »

On va se dire que c’était le bon temps.

Car dans 10 ans, ça va être seulement « Hi ! »

LA MAIRESSE EST-ELLE FIÈRE ?

Je vous le dis, je n’ai jamais vu la ville dans un tel état.

C’est au point où tu ne te sens même plus coupable de jeter un sac de chips vide dans la rue.

Photo Martin Chevalier

Un de plus, un de moins...

Il y a un quêteux à chaque coin de rue, un pauvre hère qui crie à tue-tête à chaque carrefour, et dans le stationnement où je gare ma voiture lorsque je vais travailler, je ne sais jamais ce que je vais trouver.

Des fois, ce sont des seringues souillées, d’autres fois, des pantalons remplis de merde ou des condoms usagés...

Quand ce n’est pas un itinérant qui fait ses besoins.

Ce n’est plus une ville, c’est une dump.

Photo Martin Chevalier

La mairesse Valérie Plante se promène-t-elle dans les rues de sa ville ?

Si oui, est-elle fière de ce qu’elle voit ?

Ou continue-t-elle de ricaner ?

Un ami italien que je croisais régulièrement dans un café de mon quartier a quitté Montréal pour la Suisse il y a quelques années.

« J’ai besoin de beauté dans ma vie », m’a-t-il dit.

La plus grande arnaque des dernières décennies est de nous faire croire que les graffitis sont des « œuvres d’art urbain ».

C’est du vandalisme, bordel !

Des cicatrices !

Une forme de violence !

Et le plus déprimant, c’est qu’on s’habitue. Ça ne nous choque même plus.

Comme les insultes sur les médias sociaux...

ADIEU LA VILLE !

Dire qu’on culpabilise les gens qui fuient la ville pour la banlieue !

Qui est intéressé à élever ses enfants dans un tel trou ?