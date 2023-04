OMY révolutionne les cosmétiques

Les cofondatrices d’OMY Laboratoires viennent de boucler leur première ronde de financement, cinq ans après le démarrage de leur entreprise de dermo-cosmétiques personnalisés. Elles ont obtenu 11 millions $ pour partir à la conquête du marché nord-américain.

« On a posé les jalons depuis un moment pour cette expansion. On a eu l’an passé un financement non dilutif de 2 M$ pour acheter la machinerie et automatiser une partie de la production ; ce qui permettra cette croissance », explique Rachelle Séguin, la scientifique du duo féminin à la barre de cette jeune entreprise particulièrement innovante.

OMY a mis au point la technologie SkinIA, qui utilise l’intelligence artificielle pour analyser la peau de ses clients et proposer les ingrédients qui conviendront parfaitement aux besoins de chacun. Par exemple, une personne qui veut traiter acné et ridules à la fois peut obtenir sa crème personnalisée. Franchement, c’est une petite révolution dans cette industrie, d’autant que ces produits sont vendus à un prix comparable aux bonnes crèmes sur le marché et qu’en plus, elles sont composées à 95 % de produits naturels, sans paraben ni silicone. Et pas testées sur les animaux. Je le confesse : j’ai juste hâte d’essayer, n’ayant jamais trouvé la solution à un problème de peau qui m’agace depuis des années.

Un impact dans la vie des gens

Rachelle, c’est ce qui la rend heureuse : recevoir des témoignages de clients pour qui ses produits font une différence. Comme cette dame qui ne sortait plus à cause d’un problème de peau grave qui minait sa confiance et qui, après un mois avec sa crème norOMY, s’est enfin offert une sortie au resto.

« Il y a des gens que l’industrie oublie », constate Rachelle.

À 8 ans, elle essayait de faire des parfums avec des fleurs. À 16 ans, elle vendait des cosmétiques en pharmacie et imaginait ensuite devoir s’exiler en Europe pour étudier la chimie des cosmétiques. Juste au bon moment, l’Université Laval ouvrait le premier baccalauréat canadien ! Rachelle n’a eu à déménager que de Montréal à Québec.

À l’université, une autre étudiante, Andrea Gomez, rêvait de fabriquer des cosmétiques personnalisés. Quelqu’un les a présentées. Rachelle s’en allait à New York, assister à un événement de l’industrie et elle a eu l’idée d’inviter Andrea.

« Partir en voyage avec un petit budget, ça teste une relation et ça permet de voir les valeurs, la résilience et la positivité de l’autre », songe-t-elle avec le recul.

Un duo complémentaire

Rachelle a eu envie ensuite de s’associer avec Andrea, Colombienne immigrée au Québec à 17 ans, aujourd’hui titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, stratégie et innovation. Andrea venait de présenter à L’Oréal un projet de personnalisation des cosmétiques. Le géant a dit non. Tant pis, deux femmes allaient réaliser leur rêve !

« Andrea a beaucoup de résilience. Elle était enceinte de jumelles quand on travaillait sur le financement, qui s’est bouclé cinq semaines après leur naissance », relate Rachelle, admirative.

Et Andrea m’écrit que ces 11 M$ sont un peu comme son bébé. Tout s’est fait en même temps, en effet !

C’est impressionnant de constater que le duo n’en est qu’à sa première ronde de financement après avoir créé une techno (ça prend toujours du temps et des ressources pour faire ça) et passé cinq ans à faire croître une entreprise de fabrication. Rachelle et Andrea ont été particulièrement ingénieuses. Elles ont récolté des centaines de milliers de dollars en prix et bourses en gagnant une cinquantaine de concours. Elles ont aussi généré des liquidités pour développer l’entreprise en vendant d’autres produits que les leurs au début de l’aventure.

« J’ai 27 ans et j’ai dépassé mon rêve d’enfance en ayant mon propre laboratoire. C’est fou notre parcours ! » lance Rachelle, émerveillée.

OMY Laboratoires

Année de fondation : 2018

2018 Fondatrices : Rachelle Séguin, Andrea Gomez

Rachelle Séguin, Andrea Gomez Lieu du siège social : Québec

Québec Secteur d’activité : Cosméceutique

: Cosméceutique Nombre d’employés : 39

Profil de Rachelle Séguin

Poste : Cofondatrice et coprésidente

Cofondatrice et coprésidente Âge : 27 ans

27 ans Scolarité : Bacc en chimie cosméceutique, maîtrise en sciences pharmaceutiques, Université Laval