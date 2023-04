Paul Arcand pilote «Ginette – Ma vie»: les confidences de Ginette Reno ce dimanche à TVA

La 9e saison de «La Voix» s’est terminée hier et pour remplacer la compétition musicale dimanche prochain, TVA a programmé une longue entrevue avec l’une des plus grandes voix du Québec, Ginette Reno.

La bande-annonce de «Ginette – Ma vie» a été dévoilée mardi.

Dans cette rencontre pilotée par Paul Arcand, la chanteuse de 76 ans se raconte comme jamais. Elle parle de son enfance difficile au sein d’une «famille dysfonctionnelle», des hommes de sa vie qu’elle baptise ses «12 apôtres», de ses paradoxes qui font la «beauté» de ce qu'elle est ainsi que de la grande carrière internationale qu’elle aurait pu avoir.

En plus de se confier, Ginette Reno pousse la note lors d’une prestation captée dans le foyer de la Place des Arts, lieu de diffusion qu’elle a inauguré en 1963. Elle chante entre autres «L’essentiel», l’un de ses plus grands succès, ainsi que des pièces de son plus récent album, «C’est tout moi», lancé ces jours-ci, en parallèle avec son autobiographie «Ginette».