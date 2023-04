Protégez Montembeault!

Mon appel à la fierté de la semaine dernière n’a pas été un grand succès. Mais je reviens à la charge et j’aimerais qu’au dernier duel de l’année au Centre Bell, les joueurs du Canadien protègent davantage Samuel Montembeault et l’aident à bien paraître contre les puissants Bruins de Boston.

Bon, je présume que Jake Allen sera devant le filet, demain à Long Island, et que Montembeault aura l’honneur de jouer le dernier match de l’année au Centre Bell. Il le mérite et ses coéquipiers lui doivent une fière chandelle. Qu’ils démontrent leur reconnaissance, jeudi, face aux super Bruins.

Le gardien de Bécancour est l’une des révélations chez le Canadien et j’aimerais qu’il puisse en garder un bon souvenir. Et pourquoi pas une victoire sur les Bostonnais ?

Montembeault a été magistral à son avant-dernière sortie au Centre Bell, le 1er avril, et il avait stoppé 47 tirs dans la défaite de 3 à 0 contre les Hurricanes. Jeudi contre les Caps, on l’a mieux épaulé dans une victoire de 6 à 1, mais à Toronto, samedi, ce fut affreux.

Il a été laissé à lui-même face aux dangereux Leafs. C’était pitoyable et les joueurs du Canadien doivent trouver la motivation pour jouer un dernier match local qui les honore. Je jouerais pour Montembeault, pour les partisans, pour la fierté personnelle, la peur de se faire humilier par les Bruins, mais peu importe la raison, ça prend un bel effort pour conclure cette saison éprouvante.

Le bilan de kent hughes

Même l’entraîneur, Martin St-Louis, ne sait plus à quel saint se vouer. Il a fait preuve de patience et il a grandi comme entraîneur.

Il m’a impressionné, mais samedi soir dans son point de presse, quand il s’est mis à répéter « On n’était pas là », ça voulait tout dire. Chose certaine, il aura pleinement mérité ses vacances.

Lorsque Kent Hughes présentera son bilan de saison, j’espère qu’il ne nous servira pas des excuses comme le nombre de blessés, la jeunesse, ou l’élimination hâtive pour expliquer les piètres performances en fin de saison.

Ça me surprendrait qu’il prenne cette avenue, mais s’il le fait, je n’achèterai pas ça. Il ne faut pas banaliser les piètres résultats, même s’il dira qu’il ne s’attendait pas à une participation aux séries.

Frustration de Wideman

Je sais ce qu’est une longue agonie de fin de saison car je suis passé par là. C’est frustrant et le moral peut être à la baisse, mais quand j’ai entendu Chris Wideman dire que les Maple Leafs auraient ce qu’ils méritent dans quelques semaines, je suis tombé de ma chaise.

Wideman était frustré parce que l’entraîneur des Leafs, Sheldon Keefe, a fait jouer le gardien d’urgence, Jett Alexander, dans la dernière minute du match, alors que le score était de 7 à 1.

Désolé, mais si c’est une banalité comme ça qui dérange Wideman, ça me démontre à quel point il est fragile mentalement. Quand tu perds 7 à 1, tu devrais te regarder dans le miroir et prendre tes responsabilités plutôt que de t’énerver avec des propos du genre.

De plus, la décision de Keefe n’était pas une insulte envers le Canadien, mais plutôt une façon de permettre à un gardien amateur de connaître une soirée inoubliable en jouant une minute dans un match de la Ligue nationale. Au moins, Michael Matheson et Joel Edmundson ont compris l’idée de Keefe. C’était un beau geste de sa part.

Et on ne peut pas dire que Wideman a fait les manchettes trop souvent depuis son arrivée à Montréal à l’été 2021.

Bon, c’était à mon tour de me défouler. Il ne reste plus que deux matchs. J’ai hâte de parler des séries éliminatoires. Ça promet.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Un œil sur le Rocket

Le Rocket de Laval se bat toujours pour se qualifier en séries et j’espère qu’ils y arriveront. Je vais garder un œil sur eux. Chose certaine, l’entraîneur-chef, Jean-François Houle, ne crachera pas sur le retour de Rafaël Harvey-Pinard. J’ai hâte de voir comment il va gérer ses gardiens. Kevin Poulin fait du bon boulot, mais j’aimerais voir Cayden Primeau se faire valoir en séries.

Deuxième départ de Primeau

On a revu Cayden Primeau, mardi soir dans une défaite de 5-0 au Centre Bell contre les Red Wings de Detroit. Il n’a pas volé la vedette, loin de là, mais ça n’a rien changé à son évaluation. Je m’attendais à ce qu’on le revoie et je persiste à croire qu’on le place dans la vitrine dans le but de l’échanger. À mon avis, un changement d’air sera bénéfique dans son cas.

Félicitations à Yaniv Perets

J’ai fait partie de l’époque où le Québec était une pépinière de gardiens de but pour la LNH et les choses ont tellement changé que je me réjouis chaque fois que j’en vois un connaître du succès. Le Montréalais de 23 ans Yaniv Perets vient de connaître deux saisons exceptionnelles avec les Bobcats de l’Université Quinnipiac, et en plus, il les a menés au prestigieux championnat de la NCAA. C’est formidable. Il est encore loin de la LNH, mais j’ai hâte de voir la suite des choses dans son cas.

Levi impressionne

Photo d'archives, AFP

Je ne sais pas quel est le plan des Sabres de Buffalo avec le gardien Montréalais Devon Levi en vue de la saison prochaine, mais ils sont en train de créer des attentes chez les partisans. Levi a une fiche de 3-0-1/,904/3,17 après avoir été rappelé de l’Université Northeastern et je note qu’il a bien rebondi après avoir accordé six buts aux Red Wings, jeudi, dans une victoire en fusillade au compte de 7 à 6. Il a battu les Hurricanes 4 à 3, samedi. Je crois que ce serait mieux pour lui d’apprendre son métier dans la Ligue américaine, mais s’il connaît un bon camp d’entraînement, ce sera difficile de l’envoyer dans les mineures.