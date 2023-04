Sainte-Brigitte-de-Laval: un ex-directeur reconnaît avoir fraudé la ville pour plus de 7000 $

Un ancien directeur intérimaire de la sécurité publique de Sainte-Brigitte-de-Laval a reconnu avoir fraudé pour plus de 7000 $ la Municipalité $ en utilisant notamment la carte de crédit de celle-ci à des fins personnelles.

Guillaume Bédard, 37 ans, a plaidé coupable, mardi, aux quatre chefs d’accusation qui avaient été déposés contre lui en 2021, soit fraude de plus de 5000 $, production et utilisation de de faux documents, et abus de confiance.

Selon l’exposé des faits présenté à la cour par la défense, Bédard a occupé ses fonctions à la direction du service de la sécurité publique d’octobre 2015 à septembre 2016. C’est dans ce contexte qu’il a utilisé la carte de crédit de la Ville à des fins personnelles, « pour s’acheter des biens ».

Factures modifiées

En outre, il a soumis des factures ou des copies de factures venant de l’entrepôt du Hockey, d’Adrénaline Sport et de Performance NC, « dont il avait modifié ou caché une partie du contenu afin d’éviter qu’on puisse [...] découvrir son stratagème ».

L’ancien fonctionnaire a reconnu avoir effectué des achats totalisant environ 8500 $. En soustrayant une somme correspondant à des taxes récupérées par la Municipalité, le montant total de la fraude est de 7373,16 $. Cette somme a été entièrement remboursée après un dernier versement effectué hier, ont spécifié les procureurs.

De plus, il a détourné à fins des personnelles des biens appartenant à la Ville, qui ont été retournés depuis, dont un bruleur au kérosène, une tour d’éclairage et des amplificateurs de signaux cellulaires.

Notre Bureau d’enquête avait dévoilé l’existence de ces accusations à l’automne 2021. Selon nos informations, Guillaume Bédard avait d’abord été embauché à titre de pompier en 2007, avant d’accéder huit ans plus tard à la direction par intérim du service de sécurité publique.

L’audience sur la détermination de la peine du trentenaire a été fixée au 19 juin.