Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: l’autoroute 25 sera fermée durant les nuits du 14 au 16 avril

L’autoroute 25 en direction de Montréal et de la Rive-Sud, sera fermée durant les nuits du 14 au 16 avril pour permettre l’avancement des travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Les fermetures seront en vigueur dans la nuit de vendredi à dimanche de 21 h à 8 h et dans la nuit de samedi à dimanche de 21 h à 9 h, et ce dans les deux directions. Elles permettront d'effectuer des opérations d’entretien sur les voies, a indiqué le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

