Un nouveau sursis pour le campement d’itinérants sous l’autoroute Ville-Marie

La vingtaine d’itinérants qui ont passé tout l’hiver dans un campement sous l’autoroute Ville-Marie, près de l’avenue Atwater à Montréal, ont obtenu un sursis de 10 jours de la Cour supérieure lundi avant la reprise d’un avis d’éviction dirigé contre eux.

Le 10 novembre dernier, un avis d’éviction avait été obtenu par le ministère des Transports (MTQ) pour chasser le groupe de son campement, en vue de travaux sous la structure de l’autoroute surélevée. Or, cet avis d’éviction a été suspendu par la suite, notamment parce que les travaux ont été interrompus durant la période hivernale.

Avec le retour du doux temps, le MTQ souhaite reprendre son chantier, mais entretemps, aucune solution n’a été trouvée pour les gens vulnérables qui ont trouvé refuge sous la structure.

Lundi, la Cour supérieure a décidé de suspendre pour 10 jours cet avis d’éviction, que le MTQ souhaitait voir entrer en vigueur dès mercredi. La Clinique juridique indépendante, qui représente les habitants du campement, juge pour sa part qu’ils auront besoin de plus de temps pour quitter les lieux, soit jusqu’au 15 juillet.

«Le tribunal suggère aux parties de profiter de ces quelques jours pour s’entendre sur un délai précis et de tenter de trouver un lieu précis dans lequel ces personnes pourraient être déplacées ensemble, ce qui impliquerait un moindre préjudice pour elles et un début rapide des travaux», a conseillé la juge Chantal Massé dans son jugement.

La juge a aussi fustigé les intervenants dans ce dossier, faisant entendre que peu a été fait pendant l’hiver pour régler le problème. «Il faut aussi dire que l’approche du [MTQ] et plus particulièrement des autres intervenants [...] dont le CIUSSS du Centre Ouest de l’île de Montréal [...] ne peut pas être décrite comme proactive, non plus que celle des personnes en situation d’itinérance», a-t-elle écrit.

«La soi-disant inaction de ces personnes peut également s’expliquer, du fait que plusieurs d’entre elles vivent une désorganisation importante compte tenu de dépendances et de problèmes de santé mentale», a-t-elle cependant tempéré.