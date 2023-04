Une belle hausse salariale pour cet ancien choix de premier tour du CH

Près de 13 ans après avoir été sélectionné en première ronde par le Canadien de Montréal, Jarred Tinordi a signé une entente d’une valeur annuelle supérieure à 1 million $ pour la première fois de sa carrière.

On ne peut que saluer la résilience et la persévérance de l’arrière format géant. Il a convaincu les Blackhawks de Chicago de lui accorder une prolongation contractuelle d’un an et 1,25 million $, mardi.

Tinordi a disputé 44 rencontres avec l’équipe de l’Illinois cette saison, un sommet en carrière. Il a inscrit deux buts et huit points et a écopé de 40 minutes de pénalité.

Il y a quelques années, l’Américain de 31 ans semblait condamné à faire une croix sur son rêve de s’établir comme membre régulier du circuit Bettman. Il n’a d’ailleurs que pris part à des duels de la Ligue américaine entre 2016-2017 et 2018-2019.

Le natif du Maryland a été choisi avec la 22e sélection au total du repêchage de 2010. Il n’a joué que 46 duels de saison régulière et cinq de séries éliminatoires avec le Tricolore avant d’être échangé aux Coyotes de l’Arizona dans la transaction impliquant l’homme fort John Scott.

Tinordi a aussi effectué des passages dans l’organisation des Penguins de Pittsburgh, des Predators de Nashville, des Bruins de Boston et des Rangers de New York avant d’être réclamé au ballotage par les «Hawks», en octobre dernier.

L’athlète de 6 pi 6 po et 229 lb a amassé 21 points en 153 matchs dans la Ligue nationale de hockey.