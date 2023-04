Une nouvelle vie pour Luc Richer

Luc Richer annonçait récemment qu’il quittait Motivaction Jeunesse, « son bébé » fondé pour aider les jeunes en difficulté, il y a 24 ans. L’objectif : voguer vers d’autres cieux, qui restent encore à définir, mais qui, à n’en pas douter, seront tout aussi passionnants.

« Je pense que je vais me faire une belle petite vie bien sympathique et un peu plus aérée que ce que je faisais dans les dernières années », confie le principal intéressé, assis à sa table de cuisine, l’un des seuls meubles qu’il a conservés depuis la vente de sa maison de Château-Richer.

C’est simple : Luc Richer a à peu près tout vidé, tout vendu ou donné, pour revenir en ville où l’attendait sa « nouvelle phase de vie ».

« J’ai fait tellement un grand ménage de vie dernièrement, c’est épeurant, dit-il. Des fois, je dis en blague : j’ai plus de maison, plus de job, plus de blonde, je repars à zéro ! »

Advienne que pourra, pour faire place au nouveau, il faut accepter qu’il y ait des deuils et certains vides, philosophe-t-il.

Aider les jeunes

Je devais rencontrer Luc Richer juste avant la pandémie, qui a bousculé les plans. Mais déjà à cette époque, il réfléchissait à l’idée de passer le flambeau. Il sait qu’il a pris la bonne décision.

N’empêche, cette grande étape de transition, qui vient tout juste de s’achever, lui donne des petits trémolos.

L’automne dernier, il a vécu des journées émotives, mais jamais au point de regretter. Il sait qu’il laisse son « bébé » entre de bonnes mains.

La nouvelle directrice, Marie-Christine Lafrance, « une personne très efficace », restructure présentement l’organisme, avec du nouveau monde qui s’ajoute.

L’esprit derrière Motivaction Jeunesse, qui aidait beaucoup les jeunes immigrants ces dernières années, en plus des jeunes en difficulté, était profondément ancré en Luc Richer.

Lui-même a eu besoin d’aide, plus jeune, lorsqu’il a basculé au fil de mauvaises fréquentations.

Dans son cas, la DPJ l’a sauvé, grâce à un intervenant en Centre jeunesse qui a vu son potentiel et qui a su l’attirer sur un autre chemin grâce au sport.

Voyage déterminant

Luc Richer a ainsi pu terminer son secondaire, et rencontrer des amis positifs qu’il garde encore aujourd’hui. Il est allé au cégep et à l’université, et est devenu intervenant.

Ressentant le besoin de faire un bilan de vie, il est parti deux mois et demi à vélo en Amérique centrale.

« Ç’a été un moment très important, il s’est passé une prise de conscience incroyable, j’ai réalisé que je ne pourrais pas travailler pour les autres dans la vie [...] »

Il a compris qu’il avait la fibre entrepreneuriale, comme son père, propriétaire d’un salon de quilles. Il a aussi réalisé que l’entreprise qu’il fonderait aurait une utilité sociale.

C’est à son retour qu’il fonde Motivaction Jeunesse, avec Nancy Pilote, sa conjointe d’alors et mère de sa fille.

L’organisme consistait à faire bouger les jeunes grâce à des projets qui leur permettaient de se sentir valorisés et de goûter au bonheur. Car comme le souligne Luc Richer, « tous les jeunes ont du potentiel ».

Je me souviens encore de ses débuts, avec les jeunes de la place d’Youville dont le fameux Lion, aujourd’hui décédé. Les relations avec les policiers étaient difficiles. Les jeunes et lui étaient allés rencontrer le chef du SPVQ, Gaétan Labbé, afin d’établir un dialogue.

Un match symbolique avec les policiers avait été organisé. Il a été suivi par quatre Fêtes de l’Espoir à la place d’Youville, qui a accueilli des parties de volleyball de plage auxquelles participaient des vedettes.

Il y a eu aussi le Challenge de l’espoir, voyage à vélo avec des jeunes jusqu’au Rocher Percé. Il en parle encore avec émotion tant ce fut riche comme expérience.

Jeu ouvert

À part quelques occupations comme l’organisation du Défi du Cap-Blanc, en mai, et des conférences, Luc Richer aimerait élaborer des projets pour faire bouger les aînés.

Pour le reste, il garde son « jeu ouvert » pour des propositions, des offres, à la vie, à la surprise, énumère-t-il. Il admire le maire Bruno Marchand, et reste ouvert pour s’impliquer dans son équipe, mais ce n’est pas une fin en soi.

Cet été, il participera à un grand défi personnel, au lac Simon, où il parcourra 55 km à vélo et autant à la nage, en plus de 5,5 km de course.

Puis il s’envolera vers la Grèce et l’Italie pour l’été, car il a besoin de décrocher et de se faire oublier un peu.

« On est à un nouveau chapitre, lance-t-il avant qu’on se quitte. Je trouve ça beau, et je suis pas mal certain que ce sera surprenant. » Je pourrais aussi le parier.