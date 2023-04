Une réorganisation coûteuse à la Caisse

La Caisse de dépôt et placement du Québec a procédé discrètement, en 2021, à une importante réorganisation qui lui a coûté des millions de dollars en indemnités de départ, a appris Le Journal.

« Nous avons procédé à une réorganisation en début d’année 2021 afin d’être mieux alignés et avoir les bons talents pour atteindre nos objectifs », a déclaré une porte-parole de la Caisse, Kate Monfette.

En 2021, pas moins de 39 salariés de la Caisse ont été licenciés, en bonne partie en raison de cette réorganisation. Ils ont reçu collectivement près de 13,1 millions $ en indemnités de départ, a récemment indiqué l’institution dans une réponse à une demande d’accès à l’information. Cela représente, en moyenne, plus de 335 000 $ par employé.

« Notre politique prévoit que les indemnités de départ ne sont versées qu’en cas de terminaison involontaire – et non en cas de départ volontaire », a précisé Mme Monfette.

« C’est tout à fait normal et souhaitable qu’une organisation regarde de temps à autre sa structure et fasse les ajustements requis. C’est de la très bonne gouvernance d’avoir ça à l’œil », a commenté Patric Besner, vice-président de l’Institut sur la gouvernance.

Plusieurs cadres

En 2020, la Caisse a remercié 26 salariés qui ont reçu un total de près de 4,5 millions $ en indemnités de départ, soit une moyenne d’environ 173 000 $ par personne.

En 2022, 35 employés de l’institution ont reçu collectivement plus de 5,3 millions $ en indemnités de départ, soit une moyenne de près de 152 000 $ par personne.

« Le montant [des indemnités versées] est plus élevé pour 2021, car plus de personnes occupant des postes séniors ont quitté cette année-là », a expliqué Kate Monfette.

Il quitte avec près de 2 M$

Pendant ces trois années, l’employé de la Caisse le plus haut placé à s’être fait montrer la porte a été Martin Laguerre, qui a occupé le poste de chef des placements privés de décembre 2019 à novembre 2022. Il est parti avec une indemnité de départ de 1,4 million $ US (1,9 million $ CA).

À la fin de 2021, la Caisse employait 1454 personnes.

Indemnités de départ à la Caisse

2022 : 5,3 M$ (35 personnes)

: (35 personnes) 2021 : 13,1 M$ (39 personnes)

: (39 personnes) 2020 : 4,5 M$ (26 personnes)