Verglas, électricité et véhicules électriques: sommes-nous prêts?

L’épisode de verglas de la semaine dernière a révélé une certaine fragilité de notre réseau de distribution d’électricité. Des milliers de familles ont été privées d’électricité durant plusieurs jours, alors que des milliers de travailleurs œuvraient sans relâche à rétablir le système.

C’était loin d’être une crise du verglas, les coupures ont duré plus longtemps que la tempête qui, en quelques heures, a mis à mal notre réseau. Si l’on croit les experts, ces phénomènes météorologiques seront plus courants, plus importants et de plus longues durées au courant des prochaines années, dérèglement climatique oblige.

Écoutez la rencontre Yasmine Abdelfadel et Marc-André Leclerc diffusée chaque jour en direct 6 h via QUB radio :

Sommes-nous prêts?

Dans 12 ans, soit en 2035, la vente de véhicules à essence sera interdite. Nous serons plus nombreux à avoir adopté la voiture électrique et c’est tant mieux pour l’environnement. Mais la question est de savoir si nous serons encore plus vulnérables. Si on se fie à l’impact d’une mini tempête de verglas sur notre approvisionnement en électricité et sur notre quotidien, on a de quoi avoir peur. Parce que sans électricité nous n’avons peut-être pas de lumière ni de chauffage, mais nous n’avons également pas de possibilité de nous déplacer avec nos voitures (électriques) pour trouver refuge ou chercher de l’aide. Sommes-nous prêts à prendre de tels risques?

Cordonniers mal chaussés

La question est donc à savoir si Hydro-Québec sera en mesure d’investir massivement dans ses infrastructures pour mitiger les risques et répondre à une demande de plus en plus grande en électricité, tout en développant le potentiel hydro-électrique du Québec pour en faire un fer de lance de notre développement économique.

On a beau nous répéter que nous sommes des champions de l’énergie propre et renouvelable et que nous aspirons à devenir des leaders nord-américains en ce sens, risque-t-on de devenir des cordonniers mal chaussés, incapables d’assurer pour nos propres citoyens un approvisionnement fiable et de qualité à l’heure du grand virage de la mobilité?