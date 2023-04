Web obscur: un influent pédophile montréalais déclaré délinquant à contrôler

En plus d’avoir été condamné à 8 ans de pénitencier, un Montréalais qui s’était hissé comme modérateur d’un forum de pédophiles sur le web obscur vient d’écoper de l’étiquette peu enviable de délinquant à contrôler.

«C’est comme un gars qui essaye l’héroïne et six semaines plus tard, il est accroc», avait déclaré Jeffrey Howard Hébert afin d’expliquer son implication auprès des pédophiles cachés au fin fond du net.

Photo courtoisie

Hébert, 42 ans, était de retour au palais de justice de Montréal, mardi, afin de mettre fin à ses dossiers de pornographie juvénile. Car si le Montréalais s’était hissé dans la hiérarchie des pédophiles sur internet, il produisait également du matériel illégal de chez lui. Grâce à de l’équipement photographique disposé autour de sa maison, il avait réussi à croquer des images d’enfants de 2 à 4 ans en trafin de jouer nus dans leur jardin.

Il collectionnait également de la pornographie juvénile, avec 135 000 photos et 2646 vidéos qu’il avait amassés au fil du temps, à la suite de ses interactions avec d’autres pédophiles.

Hyperactif en ligne

En fait, il était tellement actif qu’il pouvait passer des journées entières à échanger avec d’autres pédophiles. À partir de juillet 2014, le Montréalais de l’ouest de l’île avait été impliqué dans plus de 13 000 conversations avec d’autres déviants du net.

«Selon lui, des “hauts placés” l’ont remarqué car il était “positif, articulé, accueillant”, peut-on lire dans un rapport d’expert à son sujet. Il aurait été invité à devenir modérateur [du forum]. C’est à ce moment qu’il aurait commencé à accumuler des images et vidéos de pornographie juvénile.»

Hébert était également connu pour avoir partagé des histoires déviantes étonnamment précises sur les agressions d’enfants de son entourage, mais il a juré qu’il ne s’agissait que d’inventions.

Enquête internationale

Sauf que ses activités ne sont pas passées inaperçues, et il a vite été ciblé dans une enquête d’envergure internationale. Et malgré ses tentatives de camoufler sa véritable identité, il s’est finalement fait passer les menottes en 2019.

Coupable de possession, production et distribution de pornographie juvénile, ainsi que d’avoir conseillé à des tiers de commettre des actes criminels, il a finalement écopé de 8 ans de pénitencier.

Mais ce n’était pas suffisant pour Me Amélie Rivard de la Couronne, qui avait demandé qu’il soit en plus déclaré délinquant à contrôler. Cette mesure permet aux autorités de surveiller un accusé, même après la fin de son incarcération. Après avoir analysé la preuve, Me Clara Daviault de la défense ne s’est pas opposée à cette mesure.

«Je veux juste aller de l’avant avec ma réhabilitation», a commenté Hébert, juste avant de retourner en détention.