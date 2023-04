TRUDEAU DUBUC, Lise



Le 25 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Lise Trudeau Dubuc, épouse de Jean-Guy Dubuc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Alain (Nathalie), ses petits-enfants Vanessa (Simon) et Francis (Cathy), ses arrière-petits-enfants Mathéo et Félix, ses soeurs feu Claire et Yvette, sa nièce Lucie (Jean et ses enfants), son beau-frère André, ses belles-soeurs Georgette et Rolande, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra parents et amis pour les condoléances le samedi 22 avril à l'église de Saint-Isidore de 10h à 11h suivi d'une cérémonie et d'une réception.Directeur de funérailles :SAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél : 450-632-1515