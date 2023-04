GOUDREAU, Gérard



Le 4 avril 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Gérard Goudreau, époux de feu Marie-Berthe Payette.Il laisse dans le deuil ses enfants, Diane, Normand, Martine (Pierre), Linda (Daniel), François (Liliane) et André (Carole), ses petits-enfants Gabrielle, Pierre-Alexandre, Jean-François, Geneviève, Myriam, Mathieu, Jeanne-Hélène et Félix, ses arrière-petits-enfants, Antoine, Camille, Novak, Alek et Thomas; sa soeur Rachel, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances aule vendredi 21 avril de 14h à 17h et de 19h à 21 h ainsi que le samedi 22 avril de 9h à 13h15.Le service aura lieu le samedi 22 avril à 14h en l'église St-Pie-X (1065, boul. Pie-X, angle Cardinal, Laval).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Cité de la Santé serait apprécié.