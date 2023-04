LABONVILLE, Jean-Paul



À Laval, le 30 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Labonville, conjoint de Madame Michelle Lalonde.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Dominique) et Claude, les enfants de sa conjointe: Christiane (Yvon) et Normand (Caroline), ses trois petits-enfants Philippe (Audrey), Jacynthe (Jonathan) et François (Amélie), ses six arrière-petits-fils Rémy, Victhor, Justin, Alexis, Louis et Mathis, son frère Réjean (Gertrude), ses belles-soeurs Yvette, Gisèle, Pierrette et Lise, ses beaux-frères Pierre (Hélène) et Gilles, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le dimanche 16 avril 2023, de 12h30 à 16h30, au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 au même endroit.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Cité-de-la-Santé serait apprécié en mémoire de Jean-Paul.