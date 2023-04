FORGET, Jean-Jacques



Au CHSLD Foyer, le 8 avril 2023, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé M. Jean-Jacques Forget, époux de feu Mme Johanne Ritchie, demeurant à Saint-Donat-de-Montcalm.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (feu Colette Forget Brière), Sylvie (Jean-Maurice Perreault), Danielle (Michel Larrivière), Francine (Yvon Fontaine), ses petits-enfants Jean-François, Julie, Jonathan, Alexandre, Mathieu et Claude, ses arrière-petits-enfants Anabelle, Edouard, Axel, Laurence et Flora, son beau-frère Michel Ritchie (Suzanne Nadon), neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles se tiendront à une date ultérieure en l'église de Saint-Donat-de-Montcalm.La famille tient à remercier tout le personnel du Foyer Saint-Donat pour les bons soins prodigués à M. Forget.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don au CHSLD Foyer de Saint-Donat.