BEAULIEU, Père Yves



Le P. Yves Beaulieu est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 7 avril 2023, à l'âge de 85 ans, dans sa 63e année de vie religieuse (1960-2023) et sa 59e année de sacerdoce (1964-2023) dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada.Le P. Yves Beaulieu est né le 1er décembre 1937, à Sainte-Anne-de-Prescott, Ontario. Il était le fils de Unwin Beaulieu et Hélène Vallée, décédés. L'ont également précédé dans la mort ses soeurs et frères Dolorès, Geneviève, Cécile, Jeannine, Lorenza, Éliette, Roma et Charles-Guy.Après des études en théologie et en pastorale catéchétique à l'Université de Montréal, il obtint une licence puis compléta la scolarité de doctorat en théologie à la Faculté de Théologie de Lyon en France. Il consacrera de nombreuses années à l'organisation et à l'animation spirituelle de l'Association des Comités de Liturgie Étudiants (ACLE). Entre 1976 et 1978, il reçoit une formation en Counseling pastoral à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Il agira par la suite en qualité de vicaire pastoral, aumônier d'hôpital, curé de paroisses (diocèses de Valleyfield et de Montréal), responsable de la maison d'accueil d'étudiants des Érables, supérieur de la Résidence Saint-Laurent, collaborateur à l'Unité pastorale de Fabreville à Laval, supérieur de la Maison Charlebois de Rigaud. En 2016, des ennuis de santé le contraignent à rejoindre la communauté du Centre Champagneur à Joliette où il est décédé ce Vendredi saint.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil des neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ainsi que de nombreux amis.Une veillée de prière aura lieu en sa mémoire le jeudi 13 avril 2023 à 19 heures, à la chapelle de laLes funérailles du P. Yves Beaulieu seront célébrées en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, le vendredi 14 avril 2023 à 10 heures, suivies de l'inhumation au Cimetière de la Congrégation à Rigaud.