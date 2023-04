BRETON, Jean-Claude



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Claude Breton à Montréal, le 1er avril 2023, à l'âge de 90 ans.Époux de Suzanne Breton (Lussier), il laisse dans le deuil ses trois filles, Christiane (John), Dominique et Caroline, son petit-fils Luca, sa soeur Gisèle (et ses enfants Nicole et Pierre), de nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :le samedi 22 avril à partir de 10 h. La célébration de vie sera célébrée à 11 h dans le salon Chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer du Canada.