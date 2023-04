HENRY, Laurent



De Mascouche, le 6 avril 2023, est décédé M. Laurent Henry, à l'âge de 87 ans, époux de Mme Huguette Brunet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Benoit (Edwige), Stéphane (Marie-Josée) et Luc (Nancy), ses petits-enfants Camille, Justin, Myriam, Daphnée, Melissa et Adjanie, son frère et ses soeurs Grazielle (Gilles), Denise (Jean), Marie et Serge (Ginette), ainsi que neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 avril de 18:00 à 20:00 au :939 RUE ST LOUIS, TERREBONNELa cérémonie aura lieu à 20:00 au salon.