ST-DENIS, Jacqueline

née Lebuis



À Vaudreuil-Dorion, le 11 mars 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée Jacqueline Lebuis, épouse de feu Gaston St-Denis.Paisiblement, elle est partie entourée de ses enfants et laisse dans le deuil sa famille adorée : Francine (Yvan Cardinal), Ginette (Normand Collard), Serge et Céline; ses douze petits-enfants : Valérie, Yan, Vincent, Édith, Annabelle, Étienne, Laurent, Alexandre, Antoine, Sophie, Gabriel et Aurélie, ainsi que ses neuf arrièrepetits-enfants : Raphaëlle, Delphine, Arnaud, Anaïs, Eve, Elliot, Stella, Agathe et Charles.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Solange (feu Fernand Bouchard), son frère Marcel (Denise), sa belle-soeur Pierrette (feu François Lebuis) ainsi que plusieurs neveux et nièces.Tout au long de sa vie, Jacqueline aura marqué les coeurs par son sourire, sa douceur et sa grande bienveillance.La famille tient à remercier le Dre Simona Dospinescu et le personnel du CHSLD de Vaudreuil pour leur soutien et les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 avril 2023 de 13h à 16h au22025 TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC H9X 0B2514 457-4440Une célébration de la vie de Jacqueline se tiendra au même endroit, la même journée à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Vaudreuil à la mémoire de Jacqueline.