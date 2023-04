CHEVRETTE, Marie-Claude



À Québec, le 23 mars, à l'âge de 41 ans, suite à un long combat est décédée Marie-Claude Chevrette, épouse de Billy Pilote Jobin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Claudette Vaudreuil (Renaud Béland), sa belle-mère Madeleine Pilote (feu André Jobin) et son père Claude Chevrette ainsi de nombreux parents et ami(es).La famille recevra les condoléances le samedi 15 avril à partir de 10h à l'église Saint-Pascal-de-Maizerets au 1895 Chemin de la Canardière, Québec, G1J 2E5, et une célébration suivra à 11h.Un remerciement spécial au Dre Brigitte Poirier ainsi à toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Limoilou.