ALEPIN, J.J. Michel

J. J. Michel Alepin, fils d'Antoinette Sayegh et Béchir Kabacoubdji Alepin, veuf de Carmen Richard Alepin, est décédé paisiblement le 4 avril 2023 à Ahuntsic à l'âge de 98 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Florian Bonneau), Richard (Carole Chaput), Joanne (Gilles Barker), Marcel (Claudine Blais), Jean (Kim King-Alepin), Marie-Anne (Jocelyn Desjardins) et Alexandre (Brittany Rose); ses petits-enfants : Anna, Bianka, Yanik, Tina, Tania, Melody, David, Kim, Marc-André, Catherine et Sarah, sans oublier Louis et Alice et ses beaux-petits-enfants qui ont partagé son toit : Éloi, Ulysse, Albert, Blanche et Philémon; ses 15 arrière-petits-enfants; ses frères et soeur : Édouard, Robert, Gilles et Nicole, ainsi que de nombreux membres de la famille dont le juge Jacques Ghanimé qu'il aimait beaucoup, ainsi que de nombreux amis.La famille tient à remercier le personnel du CLSC d'Ahuntsic-Cartierville pour son soutien à domicile au cours des 18 derniers mois ainsi que le personnel du CHSLD de Cartierville sous la direction du Dre Nathalie Roy au cours des dernières semaines de sa vie. Une fleur également à Dre Vo Thi Hai Van et à l'équipe de Tellement mieux à la maison, sous la direction d'Alain Thibault. Merci aussi à Joanna, Suzanne, Érik, Diane, Rose, Darlene, Elisabeth, Maudelyne, Karim et Conrad pour leur présence.La famille vous invite au Complexe funéraire Urgel Bourgie (1255 avenue Beaumont, Ville Mont-Royal) où il sera exposé, le vendredi 14 avril de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h ainsi que le samedi 15 avril de 13 h à 16 h.Les funérailles auront lieu le samedi 15 avril à 17 h à la Cathédrale Catholique Melkite Saint-Sauveur (10025 boul de l'Acadie, Montréal).