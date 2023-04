LATOUR, née CARON, Pauline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Pauline Caron, veuve de M. Roland Latour, survenu le 30 mars 2026 à Dorval, à l'âge de 96 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Réjean, Claude et Nicole ainsi que ses petits-enfants, Katherine, Frédéric et Pierre-Jérôme ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi, 15 avril 2023, de 13h00 à 16h00, au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos de LaSalle, situé au 1275, avenue Dollard, LaSalle, Qc, H8N 2J1. Une célébration suivra au même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.