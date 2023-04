BOISVERT, Pierre



À Montréal, le 26 mars, à l'âge de 71 ans, est décédé Pierre Boisvert, fils de feu Thérèse Chevalier et de feu Jean-Maurice Boisvert.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Jean Paul (Kheira), Béatrice (Pierre), Léopold (Jacqueline), Mariette, feu Louise et Roland (Katy), ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 avril de 18 h à 20 h au5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MASSONT : 514 721-4925 |(Stationnement privé à l'arrière du salon)Un hommage lui sera rendu le jour même à 20 h en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Libellule. www.lalibellule.org/dons