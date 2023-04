INKEL (née Belouin), Fleurette



De Saint-Édouard, le vendredi 7 avril 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Fleurette Belouin, épouse de monsieur Yvon Inkel.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Manon), sa petite-fille Maude, sa nièce Sylvie Lemieux, les enfants de cette dernière Stéphanie (Stéphane) et Maxime (Andréanne) et ses petites-filles Clara-Lee, Mai-Liane, Lya-Rose, Adèle, ses belles-soeurs, ses nièces, neveux ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :Heures des visites samedi, 15 avril 2023 dès 9h30 et suivra une liturgie de la Parole à 11h30.