ZAMBELLIS, Hélène (née Blais)



À quelques jours de son 100e anniversaire est décédée Hélène Zambellis (née Blais), à l'hôpital Notre-Dame de Montréal.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, ainsi que que plusieurs autres parents et de nombreux amis.La famille accueillera parents et amis chez :6825 SHERBROOKE EST, MONTRÉALle samedi 22 avril 2023 à compter de 9h pour les condoléances, suivies d'une cérémonie à 13h.Un grand merci à l'Hôpital général de Montréal, le Centre de réadaptation Armand Lavergne et l'hôpital Notre-Dame pour les excellents soins prodigués et le grand dévouement de leur personnel.