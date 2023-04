LEMIRE, Yves



À Terrebonne, le 1er avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Yves Lemire, époux de feu Mme Lise Foisy.Il laisse dans le deuil son fils Jean-Philippe (Marie-Josée), les enfants de Lise, Julie, Anik, Virginie, Charles-André, ses petits-enfants Emma, Vincent, sa soeur Micheline, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril 2023 de 9h à 11h et de 12h30 à 14h à la :939 RUE ST-LOUIS, TERREBONNELes funérailles auront lieu ce même jour à 14h en l'église St-Louis-de-France, 825 rue St-Louis, Terrebonne, Qc, J6W 1J7.