Aînée volée par son fils: une préposée au cœur d’or récompensée par l’Assemblée nationale

Une préposée aux bénéficiaires qualifiée «d’ange» pour avoir payé de sa poche afin d’aider une aînée qui se faisait dépouiller par son propre fils vient de recevoir la médaille de l’Assemblée nationale pour son dévouement dans cette affaire.

«Tout ce que je voulais, c’était qu’elle retrouve sa dignité. Les personnes âgées méritent amplement notre amour, on me l’a rendu au centuple», a lancé avec émotion Sylvie New alors qu’elle recevait la médaille des mains du député de Masson, Mathieu Lemay.

Mme New, qui est maintenant préretraitée, n’a pas caché sa surprise lors de la cérémonie qui s’est déroulée à la résidence Villa de la Châtelaine à Mascouche, là où elle a pris soin de Lucienne Charbonneau en 2019 et 2020.

À l’époque, l’aînée de 88 ans avait été admise dans cette ressource intermédiaire en raison de ses problèmes cognitifs. Son fils Michel Brassard avait obtenu le contrôle de ses comptes bancaires et devait s’occuper des frais d’hébergement et des menues dépenses de sa mère, mais il a préféré utiliser cet argent pour se payer du luxe, malgré son salaire annuel de 70 000$ comme col bleu à Laval.

«Il cumulait trop de dépenses pour payer sa roulotte, sa moto, son camion et sa maison. Étant trop orgueilleux pour demander de l’aide, il a donc décidé de voler sa mère», avait commenté le juge Serge Cimon en le condamnant le mois passé à 45 fins de semaine de prison.

À ses frais

Voyant que personne ne s’occupait d’elle, Mme New a donc décidé de prendre soin de l’aînée après avoir gagné sa confiance. D’abord en lui payant des piles pour son appareil auditif, puis en lui achetant des vêtements neufs pour remplacer ceux délabrés qu’elle était obligée de porter. Si on additionne toutes les dépenses réalisées au fil du temps, elle a déboursé environ 1000$ de sa propre poche.

«Elle payait à ses frais certains produits corporels de base, avait noté le juge. De plus, elle prenait le temps de chanter avec elle et lui apportait certaines gâteries culinaires.»

Pour le magistrat, Mme New «a réellement été un ange pour la victime», en posant des gestes «qui font ressortir le côté lumineux de la nature humaine».

Mme New a également contribué à découvrir les actes criminels de Brassard, ce qui a ultimement mené à sa condamnation pour vol.

Dévotion

«En agissant en tant que véritable ange gardien pour cette dame, Mme New lui a permis de retrouver sa dignité et sa joie de vivre, a pour sa part commenté le député Mathieu Lemay en lui remettant une médaille ce mercredi. Pour cela, Mme New mérite grandement cette reconnaissance officielle de l’Assemblée nationale, ainsi que toute notre admiration.»

La directrice de la résidence, Manon Samson, a quant à elle souligné l’empathie et la sensibilité de son ex-employée, tout en la remerciant pour son dévouement envers les résidents.

Mais même si c’est elle qui est honorée aujourd’hui, Mme New insiste pour rappeler qu’elle n’est pas seule à agir ainsi avec les gens vulnérables.

«Des gens comme moi, il y en a des centaines», s’est-elle exclamée en rendant hommage à tous les préposés aux bénéficiaires qui se dévouent chaque jour au Québec.