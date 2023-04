«Amour libre»: Debbie Lynch-White explore les différents modèles amoureux

Polyamour, libertarianisme, asexualité, polyparentalité; Debbie Lynch-White explore les différents modèles amoureux, peu importe l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, dans sa nouvelle série documentaire Amour libre.

Il s’agit d’une série d’observations, de type immersif, qui ne tombe jamais dans la lourdeur ou le militantisme. Le ton y est décomplexé, parfois léger, avec un petit sourire en coin, et toujours avec ouverture, curiosité, et sans jugement.

C’est au terme de nombreuses conversations entre ami(e)s que l’animatrice a proposé l’idée aux productrices de Trinome et Filles. Après les tournages d’Histoires de coming out, la comédienne avait envie cette fois d’ouvrir des discussions sur l’engagement, sur l’amour, et de questionner les modèles amoureux. «J’ai envie que les gens s’installent avec une bouteille de vin et se parlent de ça, de leurs besoins, de leurs désirs, de tout ce qu’on n’ose pas dire à notre partenaire», a -t-elle souligné lundi, au dévoilement des deux premiers épisodes aux médias.

Une série «polycurieuse»

L’émission se déploie autour des portraits et des témoignages de gens rencontrés, tandis que des spécialistes (sexologue, psychologue et sociologue) amènent certains compléments d’information. Debbie, expérimente, quant à elle, différents univers, passant la soirée dans un club libertin, participant à un groupe de discussion pour personnes asexuelles, allant prendre un verre et jouer aux quilles avec des polyamoureux.

Il est bien entendu quasi impossible de parler d’amour et de relations interpersonnelles sans faire appel à la grande Janette Bertrand, qui même à 98 ans, trouve toujours les mots justes. L’animatrice ira d’ailleurs à sa rencontre au cours des premiers épisodes, ainsi qu’à celle de Catherine Dorion, Christine Morency et Rosalie Bonnenfant plus tard au cours de la saison.

Les deux premiers épisodes s’attardent au libertarianisme, bien qu’on effleure aussi le modèle du couple ouvert et de la monogamie. On y fait notamment la rencontre d’Andrée et de Matéo, les propriétaires et fondateurs du Club L, un établissement avec un resto-lounge au premier et un club libertarien au second. Le couple, uni depuis près de 20 ans et parents de trois enfants, donne un accès privilégié à leur réalité et à leur entreprise, fondée sur des pratiques respectueuses et bienveillantes.

Les épisodes suivants s’articulent autour d’autres réalités, notamment celle de familles pluriparentales – qui doivent actuellement se battre pour faire reconnaître leur statut au Québec, alors que trois provinces canadiennes les reconnaissent déjà –, aux «trouples», et aux gens qui ont délibérément choisi de rester célibataires ou de faire maison à part avec leur partenaire.

L’équipe de production, qui s’est promenée un peu partout au Québec à la recherche d’histoires, n’a d’ailleurs pas eu de difficulté à trouver des gens prêts à s’ouvrir sur leur configuration amoureuse, devant même retrancher certains témoignages au montage, tellement les partages étaient nombreux.

«Il y a vraiment quelque chose que j’ai appris dans la transparence, dans le fait de nommer les choses qui est plus simple qu’on pense et qui amène des résultats plus positifs que négatifs, bien que ça vienne avec des défis, bien qu’il faille gérer des insécurités. Aucun modèle n’est parfait. Dans notre série, il y a des hauts et des bas dans chaque configuration», a retenu Debbie Lynch-White.

«De côtoyer un modèle différent, ça invite à la discussion à la maison. En en apprenant un peu plus, ça permet de les normaliser. En côtoyant un modèle autre, soudainement, ça devient quelque chose de possible», a ajouté la productrice au contenu et scénariste Geneviève Papineau.

Déclinée en 10 épisodes de 30 minutes, la série documentaire Amour Libre, réalisée par Maude Sabbagh, sera diffusée dès lundi prochain, 21 h, sur Moi et Cie.