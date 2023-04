Anxiété chez les jeunes: un peu, beaucoup, à la folie?

La santé mentale des jeunes a retenu l’attention dernièrement. Dans la foulée de la publication d’études dont les conclusions s'avèrent consternantes, La Presse a publié deux lettres ouvertes qui nous invitaient à « cesser de faire peur aux gens ».

Les experts qui ont cosigné le premier texte nous imploraient de ne pas sombrer dans le catastrophisme face à ces résultats « extraordinaires ». Ils avançaient la possibilité d’ « interprétation abusive » puisque « 50 % de jeunes qui souffrent d’anxiété, c’est beaucoup. »

La seconde lettre était le fruit d’une employée de Tel-Jeunes qui nous rappelait, à juste titre, que, parfois, l’anxiété « c’est normal. »

Ces nuances sont bienvenues.

Toutefois, elles risquent de banaliser une situation que parents et enseignants jugent grave.

Ultimement, la question pressante concerne moins le pourcentage exact de jeunes atteints d’anxiété que de comprendre les causes de cette évolution et de cerner les solutions envisageables.

Changement de paradigme

Revenons sur le fameux test de la navette qui a démontré un déclin drastique de la capacité cardiovasculaire des jeunes depuis les années 1980.

Certains blâment l’école pour cette dégringolade. Or, c’est plutôt hors les murs que la situation s’est jouée.

D’ailleurs, si des tests similaires existaient dans d’autres sphères — dont nous n'avons pas abaissé les critères d’évaluation au fil des ans — nous noterions sans doute des diminutions semblables. Et tout cela en parallèle avec la montée des troubles de santé mentale et de comportement que nous constatons.

Que s’est-il produit entre 1980 et aujourd’hui qui puisse expliquer cela ?

L’enfant-roi est devenu l’enfant-prince.

L’absence de limites éducatives claires et rassurantes a tristement perduré, mais, en prime, le champ de liberté et d’autonomie de l’enfant s’est réduit comme peau de chagrin. Désemparée et surprotégée, cette génération a grandi dans un bocal, livrée à un cercle vicieux d’isolement et de sédentarité, amplifié par la COVID.

2012 : tournant décisif

Critique éminemment vocal de la parentalité moderne, le psychologue social Jonathan Haidt dénonce le fait que nous ayons troqué une enfance débordante d’ennui créatif et de jeu libre dehors pour une enfance sécuritaire entre quatre murs et des écrans.

Haidt déplore qu’à force d’anticiper et d’éliminer les risques et les frustrations, on nourrit l’anxiété galopante des jeunes. Plus récemment, il a accusé la culture des safe spaces et autres trigger warning de renforcer la fausse prémisse selon laquelle ce qui nous heurte nous rend plus faibles. Enfin, le professeur note que l’essor particulièrement prégnant des troubles de santé mentale remonte à 2012, date qui concorde avec l’avènement des réseaux sociaux. C’est pourquoi il suggère des mesures fortes comme : hausser l’âge de maturité virtuelle, bannir les cellulaires en classe, proscrire l’usage du téléphone à table et dans la chambre et fixer des balises de temps d’écran.

Au-delà des mesures, il apparaît clair que la société entière doit se mobiliser pour que les jeunes s’épanouissent. Pour paraphraser la célèbre prière : souhaitons-nous la force de leur imposer de saines limites lorsque c’est nécessaire, le courage de les laisser libres quand c'est prescrit et la sagesse de distinguer les deux besoins.

Photo courtoisie, André Hotte

Virginie Dostie-Toupin, Mère de quatre enfants