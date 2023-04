Baseball: ayant empoigné un partisan, Anthony Rendon plaide la frustration

Suspendu quatre rencontres pour avoir pris au collet un partisan qui l’avait nargué au début du mois d’avril, Anthony Rendon a indiqué qu’il avait été pris par un élan de frustration.

Au cours du match inaugural des Angels de Los Angeles, le joueur de troisième coussin a empoigné un amateur des Athletics d’Oakland avant son retour au vestiaire. Ce dernier l’avait insulté au passage et une vidéo de l’incident avait été publiée sur les réseaux sociaux.

«Ça m’est monté à la tête pour une raison quelconque, a mentionné Rendon au Los Angeles Times, mercredi. Je ne sais pas. Ça peut être la frustration accumulée des dernières années, de passer au travers de tellement de choses.»

L’homme de 32 ans a cité ses quatre enfants de moins de cinq ans et des opérations chirurgicales à son épouse et lui parmi les aspects plus difficiles de sa vie.

«Ç’a simplement aggravé les choses d’une façon ou d’une autre. J’en parlais justement à ma femme. Nous avons traversé beaucoup de conneries. Je suis du genre à tout garder à l’intérieur et c’est peut-être le moment qui m’a fait exploser, et je le regrette.»

Rendon a dit être entré en contact avec le partisan des A’s et que chacun a présenté ses excuses. Ayant récemment affronté les Blue Jays de Toronto, il a produit cinq points en autant de parties.