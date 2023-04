Floride: bloqués à l’aéroport de Fort Lauderdale à cause des pluies diluviennes

Des Québécois se sont retrouvés coincés à l’aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, paralysé par des pluies diluviennes et multiples avertissements de tornade.

«Moi, je m’attends à passer la nuit ici. Les camions de l’aéroport ont quasiment de l’eau jusqu’au bumper», décrit Neil Bilodeau, dont le vol pour Montréal a été annulé cet après-midi.

En fait, tous les avions sont cloués au sol à cause des abondantes précipitations de ce mercredi, selon le compte Twitter de l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood.

Courtoisie Neil Bilodeau

«L’aéroport est fermé au trafic aérien et terrestre jusqu’à nouvel ordre à cause des averses importantes et de l’inondation de routes», pouvait-on lire à 17 h 40.

Des alertes de tornade et de crues subites ont aussi été envoyées à plusieurs reprises au cours de l’après-midi, créant une cacophonie momentanée.

«Tous les téléphones cellulaires se sont mis à sonner en même temps dans l’aéroport. Ça a fait tout un son!», s’exclame M. Bilodeau.

Contre mauvaise fortune

Pilote commercial et mécanicien d’avion, ce dernier tente de garder la bonne humeur en ces vacances de Pâques un peu plus longues que prévu.

Courtoisie Neil Bilodeau

«Ça m’énerve pas ben ben, j’ai déjà eu plus peur en avion à cause du mauvais temps que sur la terre ferme à voir la pluie tomber», relativise-t-il.

En attendant la fin des intempéries, lui et sa conjointe ont cependant du mal à trouver de quoi se mettre sous la dent.

«Les machines distributrices sont vides et les files d’attente pour les restos, c’est à peu près 200 pieds de long. Je pense que je vais manger mes peanuts», dit-il, résigné.

Pas une tempête tropicale mais...

Le sud de la Floride, et tout particulièrement la ville de Miami, reçoit des pluies intenses s’apparentant à une tempête tropicale depuis déjà trois jours.

AFP

Plus de 15 centimètres de précipitations sont tombés depuis dimanche sur la ville la plus peuplée de l'État, selon le National Weather Service.