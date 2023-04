BUJOLD, Jeannine



À McMasterville, le 3 avril 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jeannine Bujold, épouse de feu Robert Germain décédé le 31 août 2022.Une femme généreuse et aimante, la mère adoptive de 4 enfants : Colette (François), feu Robert jr, Richard et Caroline. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : François (Karine), Chloée (Julien) et Alexandre et ses arrière-petites-filles Alexia, Lexie et Ophélie.Elle laisse également dans le deuil ses frères : Paul (Annette), Roger (Camille), feu Benoît (Marie) et de nombreux parents, ami(e)s et collègues. Cette femme remarquable et dévouée fut infirmière auxiliaire et bachelière en travail social.L'Aquamation a eu lieu auBio-Crématorium du :60 BOUL. PIE IX, GRANBY, QCTél: 450-777-1414 - Télec: 450-777-0999www.lesieur.ca - info@lesieur.caMembre de la CTQAfin de respecter les dernières volontés de Mme Bujold, une cérémonie aura lieu au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise dans la plus stricte intimité à une date ultérieure.