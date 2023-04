Comment calmer l’anxiété de vos enfants à l’aide de la méditation pleine conscience: les trucs de la Dre Amélie Veilleux

En approfondissant son expérience de la méditation de pleine conscience, à la suite de problèmes de santé associés à un état d’épuisement, la pédopsychiatre Amélie Veilleux a constaté les nombreux effets positifs de cette pratique. Enthousiasmée par les résultats, elle a adapté les enseignements acquis dans sa pratique, au profit de ses jeunes patients.

Elle partage ses observations, ses découvertes et fournit des clefs pour mieux vivre dans son nouveau livre, Une maison juste à moi. Ce qu’elle partage est remarquable, très pertinent et extrêmement utile.

Le guide pratique sur la pleine conscience, magnifiquement illustré par Catherine Bard, s’adresse d’abord aux parents. La pédopsychiatre Amélie Veilleux explore neuf thématiques importantes, dont la respiration, la gratitude, la gestion des émotions, l’intuition, la compassion, les pensées.

Elle explique les concepts aux parents, qui peuvent ensuite lire une histoire illustrée pour transmettre les apprentissages aux enfants.

Des exercices pratiques complètent le tout, afin de mettre en application les concepts. Elle rappelle dans le livre que chaque parent possède un superpouvoir et que c’est à lui de l’activer: cela s’appelle le lien avec son enfant.

Un projet de cœur

Autrice inspirée et inspirante, en quête de solutions, Amélie Veilleux s’est intéressée à la pleine conscience lors d’un épisode difficile de sa vie.

«Ce projet venait vraiment de mon cœur: il fallait que ça sorte!», dit-elle, en entrevue.

«Je ne peux pas m’empêcher de voir que, dans les dernières années, les familles, les parents et les enfants en ont de plus en plus sur les épaules. Il y a beaucoup de stress dans notre manière de vivre. Des stress implicites, juste dans notre rythme de vie et notre manière de fonctionner. Je vois les répercussions dans les familles et chez les enfants. La pandémie a exacerbé tous ces stress qui étaient déjà présents.»

Elle a observé beaucoup d’enfants qui avaient de grandes difficultés à vivre leurs émotions.

«Ils avaient souvent des émotions qui étaient normales à vivre, mais ils en avaient peur. On ne leur a pas enseigné que c’est normal d’avoir une émotion, ni comment on fait pour accueillir notre émotion, ni à quoi ça sert, une émotion. Les parents ne savent pas non plus quoi faire... parce qu’eux non plus ne l’ont pas appris quand ils étaient petits!»

La pédopsychiatre dit qu’elle non plus n’a pas appris cela, petite.

«Je l’ai appris parce que j’ai eu une épreuve et des problèmes de santé. Je me suis retrouvée face à moi-même et je me suis dit: ça me prend des outils pour faire face à ça. Je connaissais déjà la pleine conscience mais là, j’ai plongé dedans à fond la caisse!», révèle-t-elle.

La résilience

Ce fut une véritable révélation.

«Je me suis dit, mon Dieu, quelle aurait été ma vie si j’avais été capable d’avoir ces outils-là toute petite ? Ça a été mon inspiration pour amener cela auprès de mes propres enfants et de mes patients et voir des merveilles arriver dans mon bureau.»

Quand la pandémie est arrivée et qu’elle voyait des enfants souffrants et des listes d’attente qui augmentaient partout, elle a décidé de rendre ces outils accessibles au plus grand nombre.

«Il faut travailler sur la résilience de nos enfants si on veut un monde en santé et heureux pour demain.»

C’est pour ça que le livre est arrivé, ajoute-t-elle.

«C’est ma façon de transcender mon impuissance par quelque chose de créatif qui peut être abordable, que tout le monde peut faire à la maison, pour prévenir toutes les choses que je voyais dans mon bureau.»

Marie-France Bornais

Extraits

«Parfois, les émotions restent plus longtemps à l’intérieur de nous que nous ne le souhaiterions, et ce, même si nous avons pris le temps de les saluer et de reconnaître leur présence et leur valeur de messagères. Cela peut générer un inconfort ou une tension interne désagréable. Chose particulièrement fréquente chez les enfants ou les adultes de nature sensible. Quand une telle situation survient, il peut être utile de bouger physiquement pour se libérer du malaise ressenti. Enfiler ses souliers de course et aller courir quelques minutes seulement ou pratiquer son sport préféré peut être très efficace.»

– Dre Amélie Veilleux, Une maison juste à moi, Éditions Cardinal