Drag-queens: «Je pensais que c’était réglé», dit Rafaël Provost

C’est ce que se demande Rafaël Provost, directeur général de ENSEMBLE pour le respect de la diversité au micro de Philippe-Vincent Foisy, via QUB Radio, qui s’est également questionné sur la pertinence d’un débat de cette envergure chez nous au Québec.

Éric Duhaime est visiblement d’avis que oui, c’est un débat nécessaire. Le chef du Parti conservateur a lancé une pétition afin de «protéger nos enfants» des drag-queens.

«Est-ce qu’on a demandé l’opinion des jeunes?», a voulu savoir Rafaël Provost.

Selon lui, la question se pose réellement. Il aimerait savoir si les enfants se sentent vraiment en danger, s’ils ont bel et bien besoin de cette «protection» dont M. Duhaime a fait mention.

«On peut avoir peur de bien des choses, mais avoir peur d’un personnage...», a souligné l’intervenant.

C’est connu, la plupart des enfants adorent les déguisements, donc, y a-t-il une réelle différence entre l’individu qui se déguise en clown ou celui qui s’habille en drag-queen?

«Les enfants, ce sont des gens extrêmement sensibles et intelligents, et ça, on l’oublie», a déploré M. Provost.

En bout de ligne, le message que Rafaël Provost veut passer, c’est que les drag-queens n'essaient pas d'expliquer leur réalité aux enfants. Lire un conte, c’est lire un conte.

Point à la ligne.