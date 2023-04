DOUCET, David (

David Doucet, 49 ans, Saint-Lambert, Québec, est décédé le 5 avril, après une longue et difficile lutte contre le cancer, qu'il a menée avec grâce et ténacité.David avait une force remarquable, apportant bonheur et rire dans son sillage. Sa philosophie était de profiter pleinement de la vie, d'être curieux et de repousser ses limites. Il était authentique, généreux, bienveillant, actif, soucieux de sa santé, tout en vivant le moment présent. Il se sentait chez lui dans les meilleurs restaurants de Montréal, avec ses collègues de la Société Roucet ou en camping avec son amoureuse Kate et leurs deux enfants, Livia et Charles Elliott. À Saint-Lambert, il était le rassembleur connu pour son amour des décorations d'Halloween et de Noël, guidé par la devise : " plus, c'est toujours mieux " ! Il avait un grand cercle d'amis et tout le monde voulait en faire partie. David avait le sens de la fête, il montrait une curiosité naturelle et sincère pour tous les gens qui gravitaient autour de lui et savait les mettre à l'aise. Il était un skieur chevronné qui chérissait son voyage annuel à Monashee. Il se sentait en paix dans la nature et adorait s'y retirer avec ses enfants, sa nièce Raphaëlle et son neveu Henri. Épicurien soucieux de sa santé, il avait un talent exceptionnel en cuisine qui faisait apprécier à tous les vertus des zucchinis, légumes verts et autres cucurbitacés.David a grandi à Saint-Ignace-de-Loyola entouré de ses parents : Margot Guertin, une mère dévouée et Alain Doucet, un père entrepreneur. Marie-France, une grande soeur aimante, a dû faire preuve de beaucoup de patience envers ses deux petits frères jumeaux. Avec Olivier, son complice de toujours, il a fait les quatre cents coups, marquant à tout jamais l'imaginaire de leur entourage. David en a conservé un besoin insatiable de transgresser les règles, un amour pour les feux de camp et un grand sens de l'aventure.Après avoir obtenu son baccalauréat en sciences politiques, David rejoint son père à la Société Roucet. Son flair pour dénicher des vins exceptionnels, son éthique de travail et la relation personnalisée qu'il entretenait avec sa clientèle ont permis à l'entreprise de prospérer jusqu'à devenir un chef de file dans le domaine de l'importation privée de vin. David, ce passionné, a toujours eu beaucoup de plaisir au travail. Il mettait tout son coeur à l'ouvrage, tout comme dans la vie en général. C'est maintenant au tour de son équipe talentueuse et dévouée de poursuivre la formidable aventure de la Société Roucet.David a rencontré Kate lors d'un rendez-vous galant organisé par une amie commune. Il a été tout de suite séduit par son sourire radieux, son côté intrépide et sa force tranquille. Ils adoraient profiter du plein air ensemble et découvrir de nouveaux lieux en cours de route. La cuisine, la dégustation de plats délicieux, le temps passé avec les amis et la famille occupaient aussi une grande place dans leur vie. La naissance de Charles Elliott et de Livia les a inondés de bonheur et d'émerveillement, transformant leur quotidien à tout jamais. Charlie a hérité de son père son immense curiosité pour tout ce qui l'entoure et Livia, son charme indéniable capable de faire sourire les plus grincheux. Sa plus grande tristesse a été de quitter sa famille trop tôt, de ne pas avoir eu la chance d'accompagner ses enfants dans les petits moments du quotidien et tout au long des prochaines étapes de leur vie. C'est avec le coeur brisé par sa disparition que nous nous demandons comment la vie pourra avoir autant de saveur sans sa présence joyeuse, chaleureuse et rassurante.Son étonnante capacité à endurer la douleur physique et mentale était un exemple de résilience et de bravoure pour tous. Malgré ses souffrances, David a sans cesse démontré son amour indéfectible pour sa famille. Les soins reçus au département d'oncologie du CHUM sous la direction de Dre Francine Aubin ont été exceptionnels. Par la suite, les traitements et le soutien de Dre Marie-Frédérique Thibault, de Dre Caroline Morin et de leur équipe du département des soins palliatifs ont été remarquablement compatissants. En guise de fleurs, et en l'honneur de David, de la Dre Francine Aubin et de l'équipe de gastro-oncologie du CHUM, nous vous invitons à faire un don au fonds David Doucet (https://www.icm.qc.ca/, Don à un chercheur, Fonds David Doucet). Communiquer avec Kate (kateazinszer@gmail.com) pour plus de détails.Il y aura un service commémoratif pour célébrer notre David le 4 juin 2023 dans un vignoble à Sutton, au Québec. Veuillez contacter (kateazinszer@gmail.com) pour plus d'informations.