Gatineau: une jeune femme est portée disparue depuis une semaine

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) demande l'aide du public afin de localiser une jeune femme disparue depuis le 5 avril à Rivière-Blanche, dans le secteur de Gatineau.

Joyce Vianney Krou, 21 ans, a été vue pour la dernière fois le 5 avril vers 15 h alors qu’elle quittait sa résidence à pied, et pourrait se trouver dans les environs d’Ottawa. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité, selon le SPVG.

Joyce mesure 1,71 m (5 pieds et 6 pouces) et pèse environ 50 kg (111 livres). Elle a la peau foncée, les cheveux noirs et les yeux bruns.