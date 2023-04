La force de caractère des Blue Jays

La force de caractère d’une équipe de baseball est de surmonter les obstacles qui se présentent lors d’un match. Le plus simple est de mener par plusieurs points et de naviguer. Cependant, c’est le contraire de maintenir sa concentration lorsque l’équipe tire de l’arrière de plusieurs points.

Les Jays peuvent compter sur l’arrivée de certains vétérans comme Kevin Kiermaier, qui a participé aux séries d’après-saison avec Tampa, le frappeur de puissance Daulton Varsho et Whit Merrifield, un excellent joueur polyvalent.

Leur talent a certainement amélioré l’équipe, mais leur préparation mentale pendant le match est encore plus importante. D’ailleurs, les Blue Jays ne portent plus leur fameuse veste de coups de circuit pour donner suite à la décision prise par les joueurs vétérans de l’équipe.

Mine de rien, il n’y a plus de réunions de joueurs au bout de l’abri qui s’amusaient au lieu de se concentrer sur le jeu.

En ce début de saison, Vladimir Guerrero Jr, Bo Bichette et Matt Chapman sont devenus la force de caractère de l’équipe.

Comme le dirait Bob dans Les Boys : la dureté du mental... te permet de gagner.

Ohtani avec les Dodgers ?

La Classique mondiale de baseball m’a permis d’apprécier de plus en plus le talent exceptionnel de Shohei Ohtani qui devrait être le joueur par excellence en 2023. Les Dodgers n’ont plus de super vedette au sein de leur formation sauf Mookie Betts, qui a ralenti. L’an prochain, ils ont beaucoup d’argent disponible sur leur masse salariale. Qui d’autre que Shohei Ohtani pour rehausser l’image des Dodgers, comme ce fut le cas pour les Yankees lorsqu’ils ont signé Reggie Jackson.

Les vols de buts à la hausse

Les nouvelles règles encouragent les buts volés. Une semaine après le début de la saison régulière, les vols étaient en hausse. Par rapport à la première semaine de 2022 : 61 BV sur 89 tentatives (taux de réussite de 68,5 %), et en 2023, 124 BV sur 154 tentatives (taux de réussite de 80,5 %).

Les équipes volent plus de buts et les receveurs les retirent de moins en moins. Espérons que les Jays utiliseront plus souvent cette stratégie.