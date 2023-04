Vélos dans le métro: la STM assouplit ses règles

Les Montréalais qui veulent allier métro et vélo pour leurs trajets quotidiens auront désormais plus d’occasions de le faire puisque la Société de transport de Montréal (STM) a choisi d’assouplir les modalités pour transporter les bicyclettes dans le métro.

Dès le 15 avril, les cyclistes pourront embarquer avec leur vélo en dehors des heures de pointe en semaine. L’accès demeurera disponible en tout temps les fins de semaine et les jours fériés.

Du 20 mai au 20 août, il sera possible de transporter son vélo à toute heure de la journée et en tout temps, sauf lors du Grand Prix du Canada, des festivals Osheaga, ÎLESONIQ , Lasso ou encore des concerts de Gun N’Roses et de Metallica.

Les vélos sont aussi autorisés dans l’ensemble des trains avec une limite de deux vélos par voiture. La voiture de tête – généralement recommandée – devra désormais être évitée en raison de la présence de groupes scolaires ou de services de garde.

«L’assouplissement des consignes encadrant le transport de vélos dans le réseau de métro vise à offrir une plus grande flexibilité aux cyclistes qui souhaitent conjuguer les deux modes de déplacement», a déclaré mercredi Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.

Ces nouvelles consignes seront appliquées jusqu’au 15 novembre prochain.

«Combiner vélo et métro, c’est combiner l’agilité sur les courtes distances et la rapidité sur les longues distances. Rien ne bat le vélo pour parcourir les premiers ou derniers kilomètres qui séparent la station de métro la plus proche de notre destination initiale ou finale!» s’est enthousiasmé Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

Avec cette décision, la STM pourrait arriver à ramener du monde dans le métro, alors qu’elle fait face à un manque d’achalandage depuis la pandémie de COVID-19 et le télétravail.

La société de transport montréalais accuse toujours un déficit budgétaire de 60 millions $ à combler en 2023, malgré une réduction des dépenses.

Vélos dans le métro montréalais: voici les nouvelles heures d’accès pour les cyclistes

Dès le 15 avril, les cyclistes montréalais pourront prendre le métro à des heures élargies par rapport aux dernières années. Voici les nouvelles heures d’accès proposées par la Société de transport de Montréal (STM).

Du lundi au vendredi :

De l’ouverture du métro à 7h

De 9h30 à 15h30

De 18h à la fermeture du métro

Les fins de semaine et jours fériés:

En tout temps

Pendant la période estivale, du 20 mai au 20 août:

En tout temps, sauf lors d’interdictions ponctuelles liées à des événements à grand achalandage

Interdictions ponctuelles:

Grand Prix du Canada: du 16 au 18 juin

Interdiction entre 9h30 et 20h sur l’ensemble de la ligne jaune

Osheaga: du 4 au 6 août

Interdiction de 12h à la fermeture du métro sur l’ensemble de la ligne jaune

Gun N’Roses: 8 août

Interdiction de 15h30 à la fermeture du métro sur l’ensemble de la ligne jaune

ÎLESONIQ: les 12 et 13 août

Interdiction de 12h à la fermeture du métro sur l’ensemble de la ligne jaune

Metallica : les 11 et 13 août

Interdiction de 15h30 à la fermeture du métro sur l’ensemble de la ligne verte

Lasso: les 18 et 19 août

Interdiction de 18h à la fermeture du métro sur l’ensemble de la ligne jaune

Chiens dans le métro: la STM élargit ses horaires

Photo d'archives, Agence QMI

La Société de transport de Montréal (STM) a décidé d’élargir les heures où les chiens et leurs propriétaires peuvent prendre le métro ensemble, quelques mois après le lancement de ce projet pilote.

Dès le 15 avril, les chiens seront autorisés dans le métro en dehors des heures de pointe en semaine. Il s’agit donc d’un accès de l’ouverture du métro jusqu’à 7h, puis de 9h30 à 15h30 et de 18h à la fermeture du métro.

Les canidés pourront aussi embarquer en tout temps les fins de semaine et les jours fériés. Cela sera également possible lors de la période estivale, soit du 20 mai au 20 août prochain.

Rappelons que le port de la muselière demeure obligatoire durant le trajet, tout comme le port de la laisse.

Avec cette décision, la STM pourrait être en mesure de ramener les utilisateurs dans le métro. Le début de la pandémie de COVID-19 et le télétravail avaient mis un coup dur à l’achalandage dans les transports en commun.