Rare forme de conjonctivite: course effrénée pour sauver la vue du petit Tyler

Une médecin du CHU Sainte-Justine et son équipe ont livré une véritable course contre la montre afin de créer un traitement pour un bambin qui risquait de perdre la vue à cause d’une rare forme de conjonctivite, ce qui a sauvé sa vision jusqu’à présent.

« C’était inquiétant... On se demandait s’il allait perdre son œil et sa vision. Quand j’ai vu que toute une équipe se démenait pour Tyler et toute la mobilisation autour de lui, ça nous a vraiment rassurés », se souvient Mélanie Désilets.

Son fils Tyler Déry, 18 mois, a eu ce qui semblait d’abord être une banale conjonctivite l’été dernier. L’œil du bambin s’est toutefois mis à enfler au point où il a été hospitalisé, puis transféré au CHU Sainte-Justine.

Une membrane ressemblant à du bois s’était développée sous sa paupière. Tyler a d’abord eu une greffe de cornée, car son œil était perforé.

« Pendant la greffe, on a enlevé la membrane qui était sur toute la paupière du haut et du bas, mais dès le lendemain, elle était revenue », se rappelle la Dre Marie-Claude Robert.

Le bon diagnostic est tombé environ un mois plus tard : le petit Tyler est atteint d’une conjonctivite ligneuse, une pathologie très rare.

« Il y avait un aspect urgent, car on risquait de perdre la greffe qu’on venait de faire. Et ça, ça voulait dire perdre la vision », résume l’ophtalmologiste spécialisée en cornée.

Le seul traitement potentiel était des gouttes de plasminogène produites par Héma-Québec.

Tout pour réussir

« Il existait d’autres traitements [...], mais on ne voulait vraiment pas échouer. Il fallait que ça réponde rapidement pour sauver sa vision. C’était notre meilleure chance d’améliorer son sort », lance la Dre Robert.

Une importante embûche l’attendait : ce médicament – qui a fait ses preuves pour d’autres cas – n’est pas approuvé par Santé Canada.

« On tombait dans un gouffre. Notre seule fenêtre, c’était d’élaborer une étude clinique pour avoir la permission afin que Héma-Québec puisse aller en production dans les règles », explique-t-elle.

Et il n’y avait pas une minute à perdre, car Tyler risquait de perdre la vision de l’un de ses petits yeux clairs. Toute l’équipe s’est rapidement mobilisée.

En trois semaines

« C’était un peu fou. Je faisais des appels en attendant l’autobus avec mes enfants [...] et on débattait des options et des barrières à vaincre pour obtenir le traitement », raconte la Dre Marie-Claude Robert.

« Pendant l’Action de grâce, il y a une équipe à Héma-Québec qui a travaillé tout le week-end sur de la paperasse. On a fait des appels pour que ça soit approuvé dès le mardi matin [après le congé] », poursuit-elle pour décrire l’urgence.

Le processus qui requiert normalement quelques mois a été réalisé en moins de trois semaines.

Tyler a commencé son traitement de gouttes à la mi-octobre. Dans les premiers temps, sa mère devait lui en mettre à toutes les heures sauf pendant qu’il dormait.

« J’étais très contente. Il y a eu une bonne amélioration en même pas deux semaines, donc c’était encourageant », laisse tomber Mme Désilets.

L’enfant pourrait devoir prendre les gouttes toute sa vie, mais en diminuant la dose. Il a régulièrement des suivis à l’hôpital montréalais. Sa mère, qui a deux autres enfants en bas âge à la maison, fait la route depuis Trois-Rivières pour chaque rendez-vous.

Après chaque visite, Mélanie Désilets repart avec une boîte de carton remplie de glace sèche pour conserver des dizaines de petites bouteilles, qui contiennent les précieuses gouttes faites avec le groupe sanguin de Tyler.

Ouvrir la voie

Dans les derniers mois, deux autres patients au Québec ont reçu le même diagnostic que Tyler.

Malgré cela, il est peu probable qu’une compagnie pharmaceutique mette sur le marché le traitement, parce que la conjonctivite ligneuse est très rare, explique la Dre Robert.

Or, le branle-bas de combat a permis de « sauver l’œil de Tyler et d’ouvrir la voie » pour les autres cas, estime-t-elle.

De quoi souffre Tyler ?

La conjonctivite ligneuse est une forme rare de conjonctivite chronique, qui cause le développement récurrent de membranes sous la paupière ressemblant à du bois.

La maladie orpheline est génétique.

Il faut un petit traumatisme – par exemple quand un enfant se grafigne l’œil – pour développer la membrane.

Il y a seulement quelques centaines de cas dans le monde.

Au Québec, trois personnes ont le traitement plasminogène, dont le petit Tyler.