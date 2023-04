Le Canadien pourrait contribuer à mettre fin à la séquence record de participations en séries de Sidney Crosby et des Penguins

Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh ont participé aux séries éliminatoires de la LNH à chacune des 16 dernières saisons. Il s'agit de la plus longue séquence active en Amérique du Nord, toutes ligues confondues, mais celle-ci pourrait prendre fin dès mercredi soir et c'est le Canadien qui pourrait jouer les trouble-fête.

Une défaite du CH face aux Islanders à New York, qu'elle soit en temps réglementaire ou en prolongation, enverrait l'ancienne puissance du circuit en vacances.

Les Islanders, qui disputent mercredi leur dernier match de la saison régulière ce soir, détiennent 91 points, soit un seul d'avance sur la bande à Crosby.

Mais les Penguins ont aussi joué 81 rencontres et ils en ont remporté moins en temps réglementaire que leurs rivaux (35 contre 31, avant l'ultime partie). C'est cette donnée qui servira de bris d'égalité pour le dernier billet pour les séries dans l'Est, advenant que les deux formations terminent la campagne avec 92 points.

Pittsburgh avait pourtant sa destinée entre les mains, mardi, face aux pauvres Blackhawks de Chicago. Une victoire aurait permis aux «Pens» d'éliminer les Sabres de Buffalo et de devancer les Islanders au classement.

Défaits par les Devils du New Jersey, les Sabres ont bel et bien été exclus des éliminatoires. Sauf que les Blackhawks ont eu le dessus 5 à 2 sur les Penguins. Alors ces derniers doivent maintenant se croiser les doigts pour que le Canadien surprenne les Islanders, sans quoi ils joueront au golf plus tôt qu'à l'habitude ce printemps...