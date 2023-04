Le monde parallèle de Twitter

À suivre les grands médias, on a l’impression que Twitter est la scène principale du débat public pour notre époque.

La vie politique peut même s’y trouver aspirée pour une journée entière !

On peut comprendre. Twitter fonctionne à la controverse. La plupart de ceux qui fréquentent ce réseau sont à la recherche d’émotions fortes. Ils veulent leur ration quotidienne d’indignation. Pour cela, ils ont besoin de débats très simples, trop simples, où on jouera et surjouera son indignation.

Scandale !

À travers cela, chacun cherche à se mettre en scène à la manière d’un être suprêmement vertueux. Ce qui n’empêchera pas le quidam de s’y comporter de manière ordurière.

Ce n’est pas nouveau. À l’échelle de l’histoire, c’est toujours au nom du Bien qu’on se permet d’ostraciser ceux qui ont le culot de ne pas penser ce que l’idéologie dominante veut rendre intellectuellement obligatoire.

Il y a toutefois un gros problème : Twitter est un monde parallèle. Il nous hypnotise, parce qu’il y a toujours de l’action. Il s’y passe toujours quelque chose.

Mais Twitter ne représente pas la vie réelle.

Des courants idéologiques qui, globalement, ne représentent pas grand-chose chez le commun des mortels y trouvent un écho démesuré. Les fanatiques y sont surreprésentés.

Ce qui fait fuir les modérés et même les gens de bonne foi.

Twitter déforme le débat public en obligeant chacun à se positionner selon ses polémiques et ses faux scandales. Sur Twitter se forgent aussi des rumeurs qui deviennent peu à peu d’authentiques mensonges qui circuleront ensuite dans la société. On croyait y aller pour s’informer, et on se découvre peu à peu dans un milieu où la désinformation fait loi.

Il faut dire que nous vivons dans un monde qui confond de plus en plus le réel et le virtuel, au point où le premier peut s’effacer devant le second.

Et tout cela entretient un climat de guerre civile permanente, où il ne s’agit plus de débattre de manière musclée, mais de tout faire pour détruire le camp adverse.

Twitter hystérise la vie publique, et à terme, rend la société de plus en plus agressive.

À ce délire, qui n’est pas près de cesser, il faut opposer une éthique du conflit civilisé.

Il va de soi, en démocratie, que tous ne communient pas autour des mêmes idéaux non plus que des mêmes valeurs. Un conservateur, un libéral, un social-démocrate, un socialiste, n’ont pas à s’entendre.

La démocratie n’est pas un consensus. Mais ils sont censés accepter le débat. Ils sont censés admettre la légitimité de la position qui n’est pas la leur, et accepter la conversation publique.

Démocratie

Dans une démocratie normale, on reconnaît que son adversaire est aussi à la recherche du bien commun, même si on lui reproche évidemment de ne pas en proposer la définition la plus adéquate.

Mais je le confesse, et le dis avec tristesse, cette éthique régresse. Et la démocratie recule aussi.

Peut-être faudrait-il la détwitteriser ?

Et renouer avec ce monde oublié qu’on appelle la réalité.