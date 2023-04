Rachat d'HEXO par une rivale: le seul gros joueur québécois de l’industrie du pot disparaît

Le Québec vient de se faire sortir de la grande ligue du cannabis. Avec l’achat d’HEXO par l’ontarienne Tilray, c’est le plus gros producteur d’ici qui part en fumée, 4 ans et demi après la légalisation et la naissance de l’industrie au Canada.

• À lire aussi: Le producteur de cannabis Hexo acquis par un rival américain

« C’est triste pour le Québec. Un autre fleuron québécois disparaît entre les mains des Ontariens. Reste à savoir combien d’emplois vont aussi disparaître », se désole Vincent Chiara, un des administrateurs d’HEXO.

L’homme d’affaires québécois est actionnaire de l’entreprise de Gatineau depuis son entrée en Bourse, en 2018.

Avec ses 8 238 942 actions, il va perdre beaucoup d’argent quand la transaction sera approuvée en juin prochain.

« C’est les règles du jeu. Ce qui me touche le plus, c’est les petits actionnaires qui ont perdu de l’argent avec HEXO », dit-il.

Tilray a payé l’équivalent de 1,25 $ US par action pour un total de 56 millions de dollars américains (75,4 millions $ CA), ce à quoi il faut ajouter les 173 millions de dollars américains (un peu moins de 233 millions $ CA) de dettes d’HEXO qu’elle avait déjà acheté.

À son sommet, l’action valait 41 $. L’entreprise compte pour l’instant 1260 employés, dont environ la moitié au Québec. HEXO n’a pas donné de détails sur l’avenir de ses salariés, hier.

La SQDC et le Québec

Avec ses immenses installations à Gatineau, HEXO s’est imposé comme le principal fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC) lors des débuts de la société d’État, en 2018.

Mais les déboires se sont accumulés, notamment le départ forcé du cofondateur et chef de la direction, Sébastien St-Louis, en 2021, ainsi que quelques mauvaises acquisitions.

« Les difficultés qu’a connues HEXO ces dernières années l’ont ainsi conduit à ne plus être le fournisseur principal de la Société », a indiqué le porte-parole de la SQDC, hier.

Reste qu’il s’agit d’un gros morceau, car HEXO vend toujours 20 % de sa production à la SQDC.

« La SQDC [...] s’adaptera aux changements que Tilray décidera de mettre de l’avant dans les prochains mois », ajoute le porte-parole.

Secteur dans le rouge

Le secteur du cannabis dans son ensemble connaît des difficultés au Canada, alors que très peu de fournisseurs arrivent à dégager des profits.

Canopy Growth a perdu 267 millions $ au plus récent trimestre, par exemple, alors que la perte était de 67 millions $ chez Aurora et de 11,7 millions $ chez Tilray.

« Tous les gros joueurs ont de la misère à être rentables. L’industrie va vivre un grand ménage et beaucoup de consolidation, et dans 12-18 mois, il ne va rester que 2 ou 3 géants », prédit Vincent Chiara.

Et ils ne seront pas du Québec.

« Je ne pense pas que de nouveaux joueurs d’importance vont s’intéresser à l’industrie », avance l’homme d’affaires.

Hexo en quelques dates

2013 | Création de The Hydropothecary Corporation

Création de The Hydropothecary Corporation 2018 | Avec la légalisation du cannabis, le nom change pour HEXO, qui entre en Bourse

Avec la légalisation du cannabis, le nom change pour HEXO, qui entre en Bourse 2021 | HEXO achète 48 North, Redecan et Zenabis Global pour 1,2 milliard $ US (1,62 milliard $ CA).

HEXO achète 48 North, Redecan et Zenabis Global pour 1,2 milliard $ US (1,62 milliard $ CA). 2021 | Sébastien St-Louis, cofondateur et grand patron, se fait montrer la porte. Scott Cooper prend sa place.

Sébastien St-Louis, cofondateur et grand patron, se fait montrer la porte. Scott Cooper prend sa place. Mars 2022 | Tilray achète 173 M$ US de la dette d’HEXO en échange de la possibilité de devenir un actionnaire d’envergure.

Tilray achète 173 M$ US de la dette d’HEXO en échange de la possibilité de devenir un actionnaire d’envergure. Avril 2023 | Tilray achète finalement HEXO pour 56 M$ US (+ la dette).