Le vélo électrique, notre nouvel ami!

Ils ont envahi nos routes et sont là pour de bon. Les vélos électriques ont conquis le cœur des cyclistes et le marché. Randonnée dans l’univers d’une merveilleuse invention afin de s’y retrouver pour faire le bon choix; choisir le vélo qui nous convient vraiment.

Adopté par toutes les générations

Depuis les prototypes, le vélo à assistance électrique a parcouru son petit bonhomme de chemin, bonifié chaque décennie par de nouvelles avancées technologiques. Il est apprécié par toutes les générations pour la polyvalence qu’il offre, permettant de doser l’effort selon le dénivelé et le type de chaussée. S’il était perçu au départ comme une technologie utile uniquement pour les aînés ou les personnes moins en forme physiquement, il n’en est plus rien aujourd’hui!

Avec l’engouement pour cette pratique qui ne cesse de croître, tant au Canada que sur presque tous les continents, on conseille de se pointer tôt dans les boutiques spécialisées et de sports si l’on a envie de se procurer un vélo électrique. Selon le magazine Forbes, la vente de vélos électriques devrait atteindre 17 millions en 2030, et ce, seulement aux États-Unis!

Définir ses besoins et son utilisation

Pour choisir son vélo électrique, on commence par définir ses besoins. On entend gravir des côtes? Plus encore : des montagnes? Rouler sur de longues distances et longtemps? Se rendre au boulot et arriver (presque) frais/fraîche comme une rose? Ce vélo sera notre unique moyen de transport? Ou plutôt complémentaire? Quelle est notre expérience vélo? Selon nos réponses, on optera pour un vélo électrique urbain, polyvalent ou de montagne (VTT).

Idéalement aidé par un expert, on regardera attentivement les caractéristiques de la batterie, qui représente tout de même de 30 % à 50 % du prix du vélo. On s’informe sur sa technologie, son temps de recharge, son mode de rechargement, son autonomie, sa durée de vie et si elle est facile à remplacer. Le moteur est lui aussi à considérer, puisqu’il détermine la vitesse de déplacement. De même, comme pour tout achat, on se renseigne sur la garantie offerte par le fabricant.

On opte pour un vélo ayant la taille de cadre qui nous convient. La meilleure façon étant de mesurer la hauteur de l’entrejambe. Le réglage de la hauteur de la selle et du guidon viendra compléter l’ajustement. Pour le test, on doit être en mesure de rouler aisément et confortablement, sans risque de douleurs.

Concernant les vélos électriques pour enfants, il est suggéré de l’acheter le plus grand possible pour l’âge de l’enfant. Le vélo pourra alors lui servir pour un bon deux ans.

... Et des accessoires pratiques et sécuritaires

Puis, bien entendu, on choisira parmi les marques et modèles proposés en fonction de son budget. On s’équipe alors, si désiré, d’accessoires qui peuvent parfois être vraiment pratiques, tels que des garde-boues, une béquille, un porte-bagage, des sacoches, etc. Et les extras sécuritaires comme des feux additionnels, un klaxon, un dossard ou tout autre vêtement à bande réfléchissante si l’on roule de soir. Sans oublier le casque!