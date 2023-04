L’éloge du catholicisme: c’est non

François Legault a partagé sur Twitter la chronique de Mathieu Bock-Côté faisant l’éloge de l’héritage catholique du Québec, semant la controverse. Si on comprend le fond de la pensée Legault qui parlait de solidarité, il a raté une belle occasion de s’abstenir.

Comme premier ministre du Québec, il représente l’État québécois que nous souhaitons laïque. Ce type de discours crée de la confusion.

Moment mal choisi

Il est vrai que nous ne pouvons nier le bagage social et culturel que nous ont laissé plusieurs siècles de dominance du clergé chez nous. Oui, nous ne pouvons balayer notre histoire et nous devons pouvoir être fiers de construire collectivement sur les acquis de ce passé. Or, le moment et la manière sont mal choisis.

Le virage qu’accélère le Québec vers une pleine laïcité de l’État grâce à la loi 21 est nécessaire.

Il est en continuité avec notre histoire et avec la volonté qu’ont les Québécois de se défaire du joug et de l’emprise des leaders et diktats religieux, quels qu’ils soient.

Si l’Église a permis au peuple canadien-français de survivre en Amérique, cette emprise fut aussi malsaine, dégradante pour les femmes, les homosexuels, oppressante pour la population qu’on a d’ailleurs peu éduquée et gardée dans une forme d’aliénation vers la modernité.

Se libérer de la religion

Le Québec a choisi d’affronter son passé religieux et de s’en libérer. On clame haut et fort la laïcité de l’État pour offrir l’une des sociétés les plus progressistes au monde, promouvant l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, plurielle et ouverte sur toutes les différences.

Ce virage est courageux. Il est primordial de tenir un discours cohérent et de mettre toutes les religions sur un pied d’égalité, en dehors du discours et de l’espace public.

Que les plus hauts dirigeants du Québec fassent l’éloge des héritages du catholicisme est totalement incohérent.