L’énorme charge de travail de Connor Hellebuyck finit par payer

Cette saison, aucun gardien de la Ligue nationale de hockey n’a disputé autant de matchs que Connor Hellebuyck. Loin de montrer le moindre signe de fatigue, il a effectué les 13 derniers départs des Jets de Winnipeg.

• À lire aussi: Très convoité, le gardien montréalais Yaniv Perets choisit les Hurricanes

• À lire aussi: [À VOIR] Un incroyable arrêt à main nue pour Charlie Lindgren

• À lire aussi: Repêchage: le CH ne peut plus améliorer son sort à l’aide des Panthers

À son 64e duel de la campagne, l’Américain de 29 ans a bloqué 33 rondelles dans une victoire de 3 à 1 sur le Wild du Minnesota, assurant mardi soir la présence des Jets en séries éliminatoires.

«Je crois que ce match devrait lui valoir le [trophée] Vézina, a indiqué en mêlée de presse l’attaquant Mark Scheifele. Ce match qu’il a disputé, la façon dont il joue pour nous ; il est notre joueur le plus important. Nous ne serions pas ici sans lui. Il a été génial.»

Hellebuyck, qui a remporté le Vézina en 2019, a effectué 64 apparitions en 2022-2023.

Le dernier match où il n’était pas entre les poteaux est celui du 14 mars contre les Hurricanes de la Caroline. David Rittich était alors devant le filet pour ce revers de 5 à 3.

«J’ai toujours été préparé et prêt chaque fois que mon nom a été appelé. Nous avons bien géré ma charge de travail entre les parties. Ça fait du bien», a dit le principal intéressé à propos de cette qualification.

La force du vestiaire

Si les Jets ont pu retrouver le calendrier éliminatoire après en avoir été exclus pour la première fois en cinq ans la saison dernière, c’est surtout grâce à la force de caractère des joueurs, croit Hellebuyck.

«Je crois que nous savons dans ce vestiaire ce que ça prend et ce que nous avons. Je suis très excité après cette rencontre, c’est difficile de me ressaisir en ce moment, a-t-il avoué avec joie. Je suis tellement excité et j’ai seulement hâte de voir ce que le futur nous réserve.»

En tant que deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Ouest, la formation manitobaine peut s’attendre à tout un défi au premier tour. Avec sept victoires à leurs 10 derniers rendez-vous, les Jets ne s’attendent pas à faire de la figuration en séries.

«Je dois donner le crédit aux gars dans le vestiaire. Nous avons bataillé ferme ces derniers temps pour revenir dans le portrait des séries, a expliqué Scheifele. Évidemment, nous aurions souhaité demeurer au sommet, mais ça arrive. Tout arrive pour une raison, et nous devons seulement avoir confiance au plan.»

Winnipeg conclura le calendrier régulier jeudi avec un affrontement contre l’Avalanche du Colorado, son possible adversaire au premier tour.