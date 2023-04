Les Colts ne veulent pas de Lamar Jackson

L’entraîneur-chef des Colts d’Indianapolis, Shane Steichen, a mis fin aux rumeurs voulant que sa formation tente de mettre la main sur le quart-arrière des Ravens de Baltimore Lamar Jackson.

En point de presse mercredi, le pilote a été questionné concernant le joueur par excellence de la NFL en 2019.

«Nous sommes concentrés sur le repêchage et sur les joueurs que nous avons actuellement au sein de notre organisation», a répondu Steichen.

Le mois dernier, le directeur général des Colts, Chris Ballard, avait pourtant dit que son club considérerait faire quelque chose pour acquérir Jackson.

Le quart-arrière vedette est actuellement joueur autonome, mais les Ravens lui ont remis une étiquette de joueur de concession non exclusive. Cela signifie que le club du Maryland peut égaler une offre qu’accepterait le quart de la part de l’une des 31 autres formations de la NFL ou de recevoir des choix de repêchage en compensation.

Il y a quelques semaines, Jackson a publiquement révélé qu’il avait demandé aux Ravens de l’échanger.

Pour revenir aux Colts, ils devraient sélectionner un quart-arrière avec leur choix de première ronde le 27 avril prochain. La formation d’Indianapolis possède le quatrième tour de parole du premier tour du repêchage 2023.

Les pivots et espoirs C.J. Stroud, Anthony Rochardson, Will Levis et Hendon Hooker ont par ailleurs tous obtenu des visites dans les installations des Colts dernièrement.

Saquon Barkley brillera par son absence

Chez les Giants de New York, le porteur de ballon Saquon Barkley ne participera pas aux activités de son club pendant la saison morte.

Selon le quotidien new-yorkais Newsday, l’athlète de 26 ans n’a pas l’intention de signer le contrat qui vient avec l’étiquette de joueur de concession que lui ont remis les Giants.

Il ne sera donc pas éligible à participer aux activités du club, elles qui s’amorceront lundi prochain.

En vertu des règlements entourant les étiquettes de joueurs de concession, les Giants et Barkley ont jusqu’au 17 juillet prochain pour s’entendre sur un contrat à long terme. S’ils n’y arrivent pas, le joueur aura deux options : signer une entente d’un an d’une valeur de 10 millions $ ou renoncer à la campagne 2023.

Barkley a connu une très bonne saison l’an dernier. Il a récolté 1312 verges et 10 touchés avec ses jambes. Il a également attrapé 57 passes pour 338 verges en 16 parties.