Les Islanders obtiennent leur billet pour les séries contre le CH

Les Islanders ont profité de la visite du Canadien de Montréal à New York pour obtenir leur qualification pour les prochaines séries éliminatoires.

Les favoris de la foule du UBS Arena ont signé un gain de 4 à 2. Les «Insulaires» ont dorénavant 93 points, eux qui disputaient leur dernier match de la saison régulière contre le CH.

En vertu de ce gain du club de la Grosse Pomme, les Penguins de Pittsburgh ont officiellement été éliminés de la course aux séries. Les équipes repêchées dans l’Est seront donc les Islanders et les Panthers de la Floride. Leur classement final sera scellé vertu du résultat du dernier match de l’équipe floridienne.

C’est Brock Nelson qui a sonné la charge contre le Canadien. Le vétéran de 31 ans a fait mouche à deux reprises. Il a ainsi porté son nombre de réussites à 36 cette saison. Ses 75 points en 82 parties représentent sa meilleure saison en carrière.

Chez le Tricolore, Rem Pitlick et Nick Suzuki ont déjoué Ilya Sorokin. Le but du capitaine du Canadien en valait le détour. En désavantage numérique, il a usé de sa vitesse pour battre un défenseur et a battu le gardien adverse en décochant un tir avec une seule main sur son bâton.

Ce duel marquait aussi les débuts dans la ligue nationale du Québécois Joël Teasdale. L’attaquant de la Sainte-Flanelle a passé un peu plus de 10 minutes sur la patinoire et maintenu un différentiel de -2. En début de match, il est passé bien près d’inscrire un but, mais son tir a abouti sur le poteau.

Le Bleu-Blanc-Rouge terminera sa saison 2022-2023 ce jeudi, alors que les puissants Bruins de Boston seront de passage au Centre Bell.